Iodura de potasiu în caz de accident nuclear. Ionuț Purica, expert energie nucleară: Momentul în care devine INUTIL de luat

Iodura de potasiu, medicamentul care este la mare căutare în farmaciile din România, după amenințarea Rusiei cu armele nucleare, este periculoasă pentru organism dacă este luată înainte, fără un motiv real, dar și inutilă dacă este prea târziu, a explicat Ionuț Purica, expert în energie nucleară.

"În primul rând, pastila de iod se dă pentru a satura tiroida cu iod neradioactiv, astfel încât iodul radioactiv care este primul cel mai important izotop radioactiv de expunere. Iod-131 are un timp de înjumătățire de circa 8 zile, după cam trei timpi de înjumătățire, deci 3×8, ajung cantitățile să fie nepericuloase. dacă însă se ia pastila mai târziu de 24 de ore de la expunere, evident, dacă se ia prea devreme poate să producă boli ale tiroidei, dar dacă se ia după 24 de ore de la expunere, mai bine să nu se ia pentru că deja tiroida are iod care evident conține și izotop radioactiv, este momentul în care devine inutil de luat. În al doilea rând, mai există un izotop, Cesiu-137, care merge pe circuitul potasiului, deci pe circuitul țesuturilor și care eliminarea din organism se face cam în 70 de zile, timp de înjumătățire, deci cam de 3×70 de zile devine pericolul mai mic.", a declarat Ionuț Purica, explicând că pe lângă iodul radioactiv există și alți izotopi care ne pun viața în pericol în cazul unui accident nuclear sau a unei bombe nucleare.

VEZI ȘI: De ce să pui apă cu OȚET pe preșul de la intrare în cazul unui accident NUCLEAR. Președintele Consiliului Științific al ICN, măsuri pentru oamenii simpli

"Substanța radioactivă de la accidentul de la Cernobîl, cât cu o bombă de 1.000 de megatone"

Ieri, electricitatea centralei nucleare de la Cernobîl a fost întreruptă, apărând îngrijorări că radiațiile din centrală s-ar putea scurge. Ionuț Purica a explicat cum funcționează centrala de la Cernobîl și de ce electricitatea este atât de importantă acolo.

VEZI ȘI: Rusia a conectat centrala de la Cernobîl la rețeaua electrică din Belarus

"Ucraina are 15 unități în funcțiune în 4 centrale nucleare și are centrala de la Cernobîl care are 4 unități, dar de alt tip decât celelalte, care este închisă în momentul de față, este oprită. La orice centrală nucleară există niște generatoare de rezervă. În cazul în care centrala e decuplată de la sistemul energetic, de la rețeaua de energie electrică, pornesc aceste generatoare, care pot să asigure alimentarea cu energie a serviciilor de bază în acea centrală, inclusiv asigurarea circulației apei în rezervoarele de combustibil uzat, astfel încât circa 48-72 de ore se poate acoperi aceste necesități.(...) Atâta timp cât există apă deasupra combustibilului uzat sau a recipientului în care stă acesta, probabilitatea de emisie radioactivă în exterior este mică, doar că combustibilul uzat degajează căldură și evident că apa respectivă la un moment dat, nivelul apei poate să scadă din motivul ăsta. Există pericol și s-a văzut și la accidentul de la Cernobîl care a însemnat emisie de substanță radioactivă care a fost echivalentă cu o bombă de 1.000 de megatone, dar numai radioactiv, nu vorbesc de presiune, temperatură și alte caracteristici ale unei bombe efective.", a mai spus Ionuț Purica.

VEZI ȘI: Ce pui în bagajul de supraviețuire, în caz de război, accident nuclear sau calamitate

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News