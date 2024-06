Chris Martin l-a chemat alături de el, miercuri seara, pe Arena Națională, pe manelistul Babasha. „Îl chem pe scenă pe noul meu prieten român, un tânăr artist pe care sper să-l primiți cu inima deschisă”, a spus Martin.

În timp ce era fluierat și huiduit de o parte a publicului, tânărul a continuat să fie susținut de solistul Coldplay, care a cântat alături de el.

***

Solistul trupei Coldplay, despre huiduielile românilor: "Nu mă așteptam să se întâmple asta în Budapesta".

***

Taximetrist:

— ⁠Vă deranjează dacă pun un artist care cântă în deschidere la Coldplay?

***

Primăria Municipiului București a decis ca bulevardul Baba Novac să fie redenumit Babasha Novac.

***

Când au auzit huiduielile, politicienii români au început să vorbească despre nevoia de stabilitate, având în vedere că avem un război la graniță.

***

Mai mulți români explică de ce au fost dezamăgiți de Babasha: "Noi am comandat baba ganoush".

***

Acest articol este un pamflet.

***

Cine este Babasha. ”If you want love, be love. If you want peace, be peace” a fost mesajul afișat de român pe scena concertului. Originar din Bacău, a interpretat ”Păi Naa”, piesă care are, pe contul lui de Youtube, 6.714.000 de vizualizări. Pe Youtube, acolo unde acum este pe locul 1 în trending, are 104.000 abonați, iar pe Instagram, 60.000. Piesele sale circulă intens pe TikTok. Pe Youtube, cu o piesă numită ”Baklava”, a strâns 11 milioane de vizualizări în două săptămâni.

