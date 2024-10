”Inimă rebelă”, o poveste despre supraviețuire, prietenie și speranță, în premieră la Kanal D

“Eram un bastard. Eram un nimeni fără nume, de pe stradă. Am preferat să fiu Yaman, decât nimeni”

Ce se intâmplă în primul episod al serialului

În această seară, la ora 20:00, Kanal D va difuza premiera serialului ”Inimă rebelă”! O producție captivantă care va ține telespectatorii cu sufletul la gură, ”Inimă rebelă” va fi difuzat de miercuri până vineri, de la ora 20:00, aducând în prim-plan povești emoționante despre lupta pentru supraviețuire și puterea prieteniei.

Personajul principal, Yaman, (interpretat excelent de Halit Ozgur Sari) este un tânăr a cărui viața a fost o luptă constantă pentru supraviețuire, pe străzile Istanbulului. Orașul, un adevărat labirint în care se țes viețile celor neștiuți, devine casă, școală, teren de joacă și acțiune al copilului și apoi tânărului Yaman. Împreună cu Cesur (Sezer Arıçay), Asi (Rojbin Erden) și Umut (Ramiz Mullamusa) - trei prieteni pe care i-a întâlnit în copilărie - Yaman și-a construit o familie, în ciuda abandonului și a traumelor din trecutul său. Deși nu știu exact de ce și cum au ajuns pe stradă, cei patru au ales să își găsească sprijin unul în celălalt și să privească spre viitor cu speranță.

Copilul care și-a ales singur numele

Personajul principal, Yaman, este un tânăr care a trăit asprimea și provocările vieții încă din copilărie. Crescut pe străzile orașului, la mila trecătorilor, fără un nume și fără un loc căruia să-i aparțină, Yaman a învățat să supraviețuiască într-o lume care pare ca l-a abandonat.

“Eu sunt Yaman! Sunt unul dintre acești copii, care a reușit să crească. Mi-am ales singur numele. Înainte să am un nume mă strigau ba “psst”, “hei”... Eram un bastard. Eram un nimeni fără nume, de pe stradă. Am preferat să fiu Yaman, decât nimeni”, își începe Yaman povestea.

În ciuda greutăților zilnice, acești tineri știu să se bucure de fiecare clipă împreună, însă cea mai mare grijă a lor este starea de sănătate a lui Umut, care are nevoie de un tratament special pentru a putea merge din nou. Speranțele lor se îndreaptă către un medic renumit, cunoscut sub numele de ”Doctorul Miraculos”, care vizitează Turcia doar o dată pe an și consultă un număr limitat de pacienți. Dar costurile pentru consultație sunt uriașe, iar ei nu au cum susține asemenea costuri.

Într-o zi obișnuită, în care Yaman se ocupă de colectarea de materiale reciclabile, soarta îl aduce față în față cu doi tineri bogați, Rüya (Simay Barlas) și Alaz (Bertan Asllani). Această întâlnire neașteptată îl duce pe Yaman către o călătorie ce îi va aminti de copilăria sa pierdută.

”Inimă rebelă” promite să fie un serial plin de emoție, tensiune și momente de neuitat, abordând teme universale precum loialitatea, sacrificiul și speranța. Nu ratați premiera în această seară la ora 20:00, doar pe Kanal D!

