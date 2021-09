Infectări record în Australia. Autoritățile anunță încă două săptămâni de foc

Australia, care luptă să ţină sub control cel mai puternic val al epidemiei de COVID-19 cu care s-a confruntat până în prezent, a raportat sâmbătă 1.756 de cazuri pozitive, un nou record pentru această ţară cu o populaţie de aproximativ 25 de milioane de locuitori, iar autorităţile au lansat un nou apel la vaccinare, transmite Reuters.



Majoritatea cazurilor s-au înregistrat din nou în New South Wales, care luptă cu valul provocat de infecţiile cu varianta Delta încă de la jumătatea lunii iunie. Acest stat a raportat sâmbătă 1.533 de noi cazuri şi 4 decese, potrivit Agerpres. Statul vecin Victoria a raportat 190 de cazuri, Australian Capital Territory 32 de cazuri, iar Queensland unul singur. Nivelul recent al cazurilor cotidiene este aproape dublu faţă de nivelul valului pandemic anterior, înregistrat în urmă cu un an.

Valul nu poate fi eliminat





După ce au ajuns la concluzia că acest val nu poate fi eliminat - o strategie de succes folosită de statele şi teritoriile australiene în cursul valurilor anterioare - autorităţile din statele New South Wales şi Victoria s-au concentrat pe accelerarea inoculărilor pentru a scădea virulenţa cazurilor.



Deşi infecţiile din statul Victoria, aflat în cel de-al 6-lea lockdown, au scăzut uşor faţă de ziua precedentă, vineri, când s-au înregistrat 208 cazuri, autorităţile sanitare susţin că valul epidemic nu a ajuns încă la maxim. "Tendinţa generală este de creştere lentă dar susţinută. Din acest motiv vaccinarea este atât de importantă, aşa cum este şi respectarea regulilor", a declarat într-o conferinţă de presă responsabilul cu sănătatea publică din statul Victoria, Brett Sutton.

Peste 1.000 cazuri noi pe zi încă jumătate de lună

New South Wales, cel mai populat stat australian, se aşteaptă la peste 1.000 de noi cazuri pe zi timp de cel puţin încă două săptămâni, vârful spitalizărilor urmând să fie atins în octombrie, conform estimărilor.



Victoria, New South Wales şi Australian Capital Territory, care împreună reprezintă aproape 60% din populaţia de 25 de milioane de locuitori ai Australiei, se află în regim strict de lockdown de mai multe săptămâni. Restricţiile vor continua până când 70% din populaţie va fi complet vaccinată, conform autorităţilor. În ritmul actual de vaccinare, acest prag ar putea fi atins la sfârşitul lui octombrie sau la începutul lunii noiembrie.



Doar aproximativ o treime dintre persoanele cu vârsta de peste 16 ani au fost vaccinate, dar, menţionează Reuters, ritmul vaccinărilor a accelerat, iar guvernul federal australian se grăbeşte să asigure mai multe vaccinuri Pfizer.



De la începutul pandemiei, Australia a înregistrat puţin sub 60.000 de cazuri de COVID-19 şi 1.036 de decese