Industria IT, cifrele care au convins Guvernul să menţină sprijinul acordat acestui sector

Cifrele oficiale confirmă faptul că industria IT din România este un sector extrem de important atunci când vine vorba despre contribuţia la formarea PIB (Produsul Intern Brut), dar şi prin prisma faptului că în acest domeniu foarte mulţi tineri îşi găsesc un loc de muncă sigur, bine plătit, de viitor şi cu perspective de avansare în carieră.

Cifrele care prezintă contribuţia categoriilor de resurse la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut în trimestrul III din anul 2021 şi perioada 1.I - 30.IX.2021 arată că domeniul "Informaţii şi comunicaţii" a avut o contribuţie la PIB de 6,6% pe trimestrul III şi de 7,4% pentru perioada 1.I - 30.IX.2021.

După cum se vede în tabel, sectorul IT românesc este peste cel a construcţiilor, chiar dacă acesta a înregistrat un boom în ultimii ani: construcţiile contribuie cu 4,5% pentru perioada 1.I - 30.IX.2021.

În faţa acestor rezultate, Guvernul României a decis să menţină sprijinul pe care îl oferă acestui sector de viitor.

Stanciu (eMAG): Speranţele privind accelerarea digitalizării în România sunt foarte mari

Speranţele privind accelerarea digitalizării în România sunt foarte mari, impulsionate de pandemie şi de focusul pus pe digitalizare în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat marţi Iulian Stanciu, preşedinte executiv al companiei eMag.



"Speranţele privind accelerarea digitalizării în România sunt foarte mari, accelerate de pandemie şi, având în vedere PNRR, şi de focusul pus pe digitalizare în PNRR. M-aş uita aici la un indicator care măsoară infrastructura digitală a unei ţări (DESI), construit de Comisia Europeană, şi m-aş uita la partea plină a paharului: suntem pe locul 27 din 27 în UE, ceea ce înseamnă că avem foarte mult loc de crescut. Acest index DESI are patru componente: conectivitate, utilizarea tehnologiei de către companii, serviciile publice digitale şi capital uman, competenţele digitale ale populaţiei. La DESI avem câteva aspecte pozitive şi câteva care ar putea fi îmbunătăţite", a spus Stanciu, în conferinţa PRIA Competition.



El a menţionat câteva din punctele slabe relevate de indicatorul DESI, unul dintre acestea referindu-se la faptul că doar 16% dintre români accesează serviciile de e-guvernare faţă de media UE de 64%. Stanciu a demontat şi mitul potrivit căruia suntem o ţară cu foarte mulţi specialişti IT, în condiţiile în care indicatorul arată că suntem pe penultimul loc din cele 27 de state UE.



"De asemenea, doar 30% dintre români au aptitudini digitale de bază, faţă de media UE de 56%. Aici v-aş spune că numărul de persoane care au făcut cumpărături online este la 38% faţă de media europeană de 65%. Încă oamenii nu au aptitudini digitale de bază şi este foarte greu să acceseze serviciile de comerţ online sau digital banking. Aş demonta chiar şi un mit, că noi suntem o ţară cu foarte mulţi specialişti IT. Conform DESI, la specialiştii IT raportaţi la total angajaţi în economie suntem pe penultimul loc, cu 2,4%, doar Grecia este în spatele nostru şi aş spune că este uşor de înţeles de ce, cu aşa vreme şi aşa mâncare", a explicat preşedintele executiv eMag.

