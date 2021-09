Începe UNDERCLOUD 14: 7 seri magice, la final de septembrie

Ediția din acest an se va desfășura în perioada 24 - 30 septembrie 2021 la Muzeul Național al Țăranului Român și în Grădina Muzeului „Grigore Antipa”.

"Ediția 2021 este poate cea mai 'concentrată' de când facem noi acest festival, este o ediție „XS” dar nu pentru că ne-am dorit. Selecția a fost mult mai amplă dar am fost nevoiți să renunțăm...am tăiat până la limita în care să-ți mai poți asuma evenimentul ca pe un festival. Competiția nu e cu politicienii, e cu noi înșine. A ne opri, înseamnă a ne trăda. Undercloud are curaj să rămână pozitiv. Nu se lasă influențat de context, își creează singur contextul. Am ales să continuăm pentru a ne oferi bucuria acestei întâlniri", transmite Chris Simion–Mercurian, regizor și scriitor, inițiatoarea festivalului Undercloud.

În programul ediției din acest an vor fi prezenți atât actori cunoscuți, precum Maia Morgenstern, Florin Piersic jr, Marian Râlea, Rodica Mandache, Marius Bodochi, István Téglás, Alina Berzunțeanu, Richard Bovnoczki cât și actori tineri care abia așteaptă să se arate spectatorilor. Atelierele de teatru pentru copii și adolescenți sunt conduse de Alma Lascu, o actriță cu experiență pedagogică care face performanță în domeniu. Pentru prima dată, Undercloud găzduiește un atelier de yoga-teatru dedicat exclusiv profesioniștilor din domeniu și este susținut de actrița Dana Rusu. După reprezentații, ca în fiecare an, publicul va putea rămâne la discuții cu actorii pe Terasa Undercloud, în curtea MȚR.

Biletele sunt puse în vânzare pe mystage.ro: www.mystage.ro/#/undercloud-15 și www.bilet.ro

Prețul unui bilet este de 50 lei.

Detalii despre program pe www.undercloud.ro

UNDERCLOUD este creat și organizat de Asociația UNDERCLOUD.

