Începe nunta prințesei Märtha Louise cu Durek Verrett, șamanul „activator de energie” care spune că a înviat din morți / foto în articol

Vineri, invitații vor călători pe mare în orașul pitoresc Geirager, pe malul unui fiord ce face parte din Patrimoniu Mondial Unesco. Programul nunții spune că oaspeții se vor bucura de un „pânz ușor pe barcă în timp ce sunt martorii maiestuoșilor munți și cascade”, potrivit BBC.

Se spune că membrii familiei regale suedeze vor participa alături de influenceri de pe rețelele sociale și personalități TV, inclusiv vedeta și modelul de reality american Cynthia Bailey.

Potrivit presei norvegiene, oaspeților li s-a cerut să nu folosească telefoane mobile sau camere foto în timpul sărbătorilor și să nu posteze nimic pe rețelele de socializare.

Prințesa Märtha Louise, 52 de ani, și Durek Verrett, 49 de ani, și-au anunțat logodna în 2022.

Prințesa – o fostă sportivă ecvestră și cea mai mare dintre cei doi copii ai regelui norvegian Harald – a fost căsătorită anterior cu regretatul scriitor și artist Ari Behn, cu care a avut trei fiice - Maud, Leah și Emma. Cei doi au divorțat în 2017. Behn, care a spus că suferă de depresie, a murit în ziua de Crăciun din anul 2019.

Märtha Louise a stârnit multe controverse în Norvegia de zeci de ani pentru implicarea ei în tratamente alternative. Ea și-a pierdut titlul onorific de „Alteța Sa Regală” în 2002.

În 2007, ea a anunțat că este clarvăzătoare și, până în 2018, a condus o școală despre care spunea că îi învăța pe elevi să „creeze miracole” și să vorbească cu îngerii.

Anul trecut, Märtha Louise i-a spus lui Katty Kay de la BBC că a existat multă „tulburare” în legătură cu decizia ei de a lua o altă cale decât cea „regală tradițională”.

„Au fost multe critici de-a lungul anilor, mai ales că eu sunt spirituală – iar în Norvegia, asta este tabu”, a spus ea.

Între timp, Verrett spune pe siteul său că este un șaman la a șasea generație, „slujitor al lui Dumnezeu și activator de energie” care „demistifică spiritualitatea” prin „învățăturile sale fără prostii”.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, el a susținut că a înviat din morți și a spus că, atunci când era copil, o rudă a prezis că într-o zi se va căsători cu prințesa Norvegiei.

Prințesa Märtha Louise și-a anunțat relația cu Verrett într-o postare pe Instagram în 2019. Poate în speranța de a preveni potențialele critici, ea a scris:

Cu toate acestea, mulți norvegieni nu l-au acceptat încă pe deplin pe Verrett.

„Ei cred că a spus lucruri foarte ciudate și că există multe diferențe culturale”, a declarat corespondentul regal pentru postul de televiziune NRK din Norvegia, Kristi Marie Skrede.

„Mulți oameni de aici sunt foarte critici cu privire la ceea ce spune și face Verrett în rolul său de șaman.”, a completat Kristi Marie Skrede.

În ciuda credințelor spirituale ale cuplului, ceremonia de nuntă din acest weekend va urma un canon mai tradițional, preotul paroh Margit Lovise Holte oficiind căsătoria pe baza liturghiei de nuntă a Bisericii Norvegiene.

Când logodna a fost anunțată pentru prima dată, postul de stat norvegian NRK a raportat că Verrett se va muta în Norvegia și se va alătura familiei regale fără a deține un titlu. El și Märtha Louise au cumpărat acum o casă în Norvegia.

Shaman or sham? Troubling past of Princess of Norway's HIV positive groom - who was engaged to man who helped him raise $20,000 for a kidney transplant https://t.co/fVJTmeiwZG pic.twitter.com/qwXLwKVgin