Incendiu în Sectorul 3 din București. Două femei au fost salvate / Update: Incendiul a fost localizat, în apartament nu sunt alte victime

Update 10:50: În prezent, incendiul a fost localizat. S-a manifestat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe cu parter și 10 etaje. Focul a avut o intensitate deosebit de mare. Din interiorul apartamentului, echipele de intervenție au evacuat o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, care a fost expusă la fum. Aceasta a fost preluată de echipajele SMURD, fiind conștientă, și urmează să fie transportată în siguranță la spital pentru îngrijiri medicale.

S-au efectuat verificări amănunțite în apartament pentru a exclude prezența altor persoane surprinse de incendiu.

De asemenea, o femeie de 83 de ani a fost evacuată dintr-un apartament situat la etajul întâi, după ce fumul pătruns pe casa scării i-a afectat locuința. Femeia se află sub evaluare medicală, însă este în afara oricărui pericol în acest moment.

Update 10:05: Reprezentanții ISU spun că persoana salvată "este conștientă, în evaluare medicală SMURD".

Update 9:55: Pompierii menționează că nu mai sunt alte victime în apartament: "În urma verificărilor efectuate nu a mai fost identificată nicio victimă în apartamentul în care s-a produs incendiul", spun reprezentanții ISU.

Știrea inițială

"Sunt degăjari mari de fum. Posibil persoane surprinse in interior", menționează ISU.

"Au fost alertate 6 autospeciale de stingere, 4 SMURD, autoscara, Detașamentul Special de Salvatori", mai precizează aceștia.

"Au fost realizate echipe de căutare-salvare și a fost evacuata o persoană, femeie 70 ani din apartamentul afectat de incendiu.

S-a degajat mult fum și pe casa scării", mai spun reprezentanții ISU.

"Echipele de salvare au mai evacuat o persoană din alt apartament, femeie 83 ani", potrivit reprezentanților ISU.

Cu titlu general, ISU recomandă, pentru evitarea izbucnirii unor incendii în urma exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor şi receptoarelor electrice:

- nu lăsați aparatele electrice sub tensiune nesupravegheate, este indicată deconectarea acestora în momentul părăsirii locuinţei;

- conductorii electrici aflaţi sub tensiune nu se vor amplasa sub covoare, mochete sau preşuri;

- corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le alimentează, ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau pe perete prin console. Întreruperea şi restabilirea circuitelor trebuie executate numai prin intermediul întrerupătoarelor;

- executarea, întreţinerea sau modificarea instalaţiilor electrice se vor efectua numai de personal autorizat si calificat;

- nu se vor amplasa perdele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte uşor.

De asemenea, se interzice:

- folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii, având conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze sau derivaţii fără capace;

- folosirea siguranţelor supradimensionate la tablourile de distribuţie;

executarea instalaţiilor electrice pe elemente de construcţie din materiale combustibile, acestea constituind un risc ridicat de incendiu;

- utilizarea în stare defectă a instalaţiilor şi receptoarelor electrice;

- racordarea de consumatori electrici având puterile electrice însumate peste puterea electrică proiectată a instalaţiei de alimentare;

- executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la instalaţiile electrice de către personal necalificat şi neautorizat;

- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice direct în priză;

- utilizarea, în tablourile electrice, a siguranţelor improvizate, prin înlocuirea fuzibilului calibrat ars cu fire din liţă.

- în vederea utilizării în siguranţă a instalaţiilor electrice, periodic, se vor efectua lucrări de întreţinere a acestora.

