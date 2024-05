Încă un general rus, înlăturat de Putin. Adjunctul șefului Statului Major al armatei ruse, arestat - Foto în articol

La Moscova, Tribunalul Militar a Garnizoanei 235, la cererea anchetatorilor ruși, l-a arestat pe șeful Direcției Principale de Comunicații a Forțelor Armate Ruse - adjunctul șefului Statului Major General al armatei ruse, generalul-locotenent Vadim Șamarin.



„Printr-o hotărâre judecătorească din 22 mai 2024, instanța a ales o măsură preventivă împotriva lui Vadim Șamarin sub formă de detenție pe o perioadă de două luni”, se arată într-un comunicat.

❗️ Vadim Shamarin, deputy chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, has been detained, Russian media reported pic.twitter.com/9LStceD7JE