Încă 2 miliarde de euro din PNRR ajung în România

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat joi, la TVR, care este stadiul plăților făcute prin intermediul PNRR.

Potrivit prim-ministrului, în conturi există 1.850.000.000 de euro din pachetul de granturi, iar în ianuarie va intra în conturi suma de 1.940.000.000 de euro din pachetul de împumut.

Din cauza procedurilor, banii vor putea fi folosiți în luna mai, a estimat premierul.

Nicolae Ciucă a precizat că săptămâna viitoare va fi înființat, prin hotărâre de Guvern, un departament care va evalua și monitoriza toate proiectele derulate prin PNRR, scrie Mediafax.

Chirieac, avertisment cu PNRR

"Nu este nicio viziune în viitor în ceea ce priveşte economia României şi se vede. PNRR-ul este singurul program de guvernare pe care îl avem şi pe care nu avem cum să îl metabolizăm, pentru că el nu a fost rodul minţii economiştilor străluciţi din România sau a tuturor partidelor, ca să fie ceva ce să merite să fie implementat, ci a fost o chestiune absconsă, în care dl Ghinea şi-a trecut consultanţă, după care a demisionat din funcţia de vicepreşedinte USR ca să se ocupe de supravegherea PNRR. La asta se rezumă PNRR în România.

Când România a avut un program de guvernare, al PSD-ului din 2016, a fost lovit din toate părţile, nu a mai fost terminat programul. Nu ştiu dacă era bun sau rău, important era că era singurul program pe care îl aveam şi avea o viziune, dezvoltare prin creşterea consumului. Alt program de guvernare nu am văzut la onorabila coaliţie PSD-PNL, nu am văzut programe clare, nu am văzut miniştri cheie care să iasă să ne spună cum stau lucrurile. Poate după Anul Nou!", a precizat Bogdan Chirieac.

Ghinea monitorizează PNRR

„Scandalul cu Ghinea este important. După ce a negociat PNRR, aflăm că a demisionat din funcția de vicepreședinte USR și are două finanțări europene pentru a monitoriza PNRR. Acesta este un scandal adevărat și o iscusință de înaltă măiestrie”, a spus Bogdan Chirieac, analist politic, la Antena 3, în emisiunea Cătălinei Porumbel.

„Dacă dânsul era în continuare ministrul Fondurilor Europene, ce ar fi făcut?! Poate avea un prieten care se ocupa de consultanță. Acum a luat taurul de coarne și a luat consultanța în nume propriu, ceea ce este foarte bine, că na, omul este competent, doar că nu știu cum este cu conflictul de interese. Se poate ca tu, ministru, să negociezi PNRR, apoi nu mai ești ministru și te înfrupți din banii de consultanță pe care i-ai negociat pentru România? Poate este și aceasta o modalitate de a face politică, de a face afaceri. Cineva spunea că politica este afacere și cea mai bună afacere este politica. Domnul Ghinea este un excelentisim în această chestiune”, a mai zis analistul politic.

