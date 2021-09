În munții de pe Marte, un vânător de OZN-uri a observat un profil misterios, asemănător cu o față umană / FOTO

Scott C Waring din Taiwan crede că a observat o față marțiană veche, sculptată în piatră pe Marte, pe care a comparat-o cu sculpturile președinților SUA de pe Muntele Rushmore. Acesta a înregistrat observarea de la casa sa din Taiwan, relatează UFO Sightings Daily.

El crede că sculptura, similară cu cea în care președinții SUA sunt sculptați în Muntele Rushmore, ar putea avea până la 10.000 de ani vechime, ceea ce ar putea fi o dovadă că a existat viață pe Planeta Roșie.

"Am găsit o față străină străveche sculptată în partea de sus a muntelui. Acesta arată profilul lateral al unei specii extraterestre aproape asemănătoare omului.“, a precizat acesta.

„Fața este sculptată de-a lungul dealului într-un mod care seamănă foarte mult cu Muntele Rushmore. Din uzura suprafeței, cred că aceasta ar putea avea o vechime de peste 100.000 de ani. Această față ne oferă o idee despre cum arătau extratereștrii pe Marte cu mult timp în urmă. Ei erau în mod clar inteligenți, deoarece au sculptat această față. Dovadă incontestabilă că viața inteligentă a existat odată pe suprafața lui Marte", a mai spus bărbatul, scrie DailyStar.co.uk.

