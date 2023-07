IKEA Business Network. Cea mai tare idee: Cum poți beneficia de reduceri și unele gratuități

Acesta este şi motivul pentru care IKEA a creat un nou instrument adresat companiilor mici, cu mai puţin de 50 de salariaţi, denumit IKEA Business Network, club de loialitate care le oferă antreprenorilor posibilitatea de a primi soluţii şi variante optime de amenajare a spaţiilor la costuri reduse şi – cel mai important – beneficiind de experienţa şi de sfaturile unui designer. Iar, în final, toate acestea vor duce la o viață mai bună la locul de muncă.

Beneficii atât pentru firme cât şi pentru angajaţi

Înscrierea în clubul de loialitate IKEA Business Network este gratuită şi aduce avantaje atât pentru companii, cât şi pentru angajaţii lor. Pe de o parte, firmele au posibilitatea de a-şi amenaja spaţiile de lucru în mod profesionist dar la preţuri reduse – graţie serviciului de design interior redus la 50% – iar angajaţii lor au şansa de a participa la o serie de training-uri online IKEA.

Totodată, atunci când membrii acestui club vizitează un magazin IKEA în intervalul luni-vineri, ei primesc de fiecare dată câte o cafea neagră gratuită, pe care o vor putea savura în timp ce analizează ofertele speciale IKEA Family de care beneficiază ca şi membri ai clubului IKEA Business Network.

Cele mai bune soluţii de amenajare a spaţiului de business, la preţuri reduse

Înscrierea în IKEA Business Network oferă membrilor săi posibilitatea de a beneficia de experiența și expertiza specialiștilor în design de la IKEA, pentru a îmbunătăți aspectul și funcționalitatea birourilor şi, în general, a spaţiilor de lucru. Fie că este vorba despre un birou mic sau un spațiu de lucru mai mare, specialiștii IKEA pot oferi sfaturi personalizate și soluții creative pentru optimizarea designului interior.

Indiferent dacă te afli în căutarea unor idei pentru reamenajarea spațiului de lucru existent sau ai nevoie de sfaturi pentru a crea un mediu de lucru mai eficient și plăcut, specialiștii IKEA te pot ajuta să îți transformi visurile și ideile în realitate.

Timp de o oră, un specialist in design interior îți va sta la dispoziţie în mod gratuit pentru a-ți oferi cele mai bune soluţii de design interior. Tot ceea ce trebuie să faci este să îi comunici care este suprafaţa pe care dorești să o amenajezi, care este profilul companiei şi câţi angajaţi are aceasta, iar expertul IKEA va găsi, alături de tine, cele mai bune soluţii de amenajare optimă a spaţiului de business. Serviciul poate fi folosit o dată pe an pentru fiecare companie.

Cum funcţionează?

Membrii IKEA Business Network pot alege ca, după discuţia cu un expert IKEA despre sfaturi rapide de design interior – care este total gratuită – să opteze pentru un serviciu de design interior mai complex şi detaliat. Acest serviciu suplimentar dispune de o reducere de 50% iar, la final, specialistul în design interior va crea o randare 3D personalizată pentru spațiul dumneavoastră de business, concepută în aşa fel încât să susţină dorințele și aspirațiile în ceea ce privește amenajarea interioară, folosind produse IKEA. Pentru cei care nu au timp să se deplaseze la unul dintre magazinele IKEA, discuţia se poate face online.

Contul IKEA Business Network

Poți crea cu ușurință și gratuit un cont IKEA for Business sau te poți înregistra în IKEA Business Network chiar acum, dând click aici. În momentul în care te înregistrezi sau te înscrii, vei primi imediat un card digital. Prin înscrierea în IKEA Business Network, vei putea beneficia pe loc de avantajele oferite.

Cum poţi folosi cardul de membru IKEA Business Network în magazine şi online şi care sunt avantajele de care te bucuri

Poți accesa soluțiile pentru spațiu construite în jurul afacerii tale, soluțiile rapide de design, conținutul „Învață cu IKEA” și beneficiile pentru personalul tău conectându-te la pagina de membru online și accesând fila „Beneficii”.

Pentru a accesa ofertele IKEA Family cu reduceri speciale pentru membri, conectează-te la contul IKEA Business Network și caută produsele de care ai nevoie. La finalizarea cumpărăturilor, introdu numărul tău de membru pentru aplicarea reducerii. Când faci cumpărături în magazin, poți accesa ofertele IKEA Family scanând cardul de membru IKEA Business Network la casa de marcat. În plus, primești o cafea neagră gratuită, de luni până vineri, dacă scanezi cardul de membru la restaurant.

Cardul IKEA Business Network la cumpărături

Nu uita să utilizezi cardul digital atunci când faci cumpărături în magazinul fizic sau să introduci numărul tău de identificare/membru atunci când faci cumpărături online, astfel încât să poți urmări tranzacțiile anterioare și să ai acces la bonurile fiscale. Dacă faci parte din IKEA Business Network, poți scana cardul de membru în magazin pentru a beneficia de ofertele IKEA Family, care includ reduceri pentru membri, precum și o cafea neagră gratuită. Atunci când ești conectat la pagina de membru online, poți introduce numărul cardului de membru pentru a accesa soluții rapide de design și soluții pentru spațiu.

