"Hoție pe față!" Turist român, țepuit în Istanbul: "M-au furat chiar și la Uber. La sfârșitul cursei, mi-au cerut și cash"

"Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1.900 de lire. Hoție pe față... Sper să ajute pe cineva pățania mea”, a povestit românul, pe un grup dedicată vacanțelor în Turcia, scrie adevarul.ro.

"M-au furat chiar și la Uber. La sfârșitul cursei mi-au cerut și cash, fiindcă a fost foarte aglomerat traficul. Era în prima zi, nu prea puteam calcula rapid cât înseamnă în lei... și ce era să fac? Sa mă iau la bătaie cu ei?”, a mai spus acesta.

"Te fură la propriu, pe față, chiar zâmbind!"

Iar comentariile nu au întârziat să apară:

"Noi am plătit, la un restaurant sub Podul Galata. 12.000 și ceva de lire pe două - trei aperitive, șase creveți, o doradă și o sticlă mică de vin. Ne-a adus meniul, ne-a "aburit" că vin să arate peștele, dar ne-au luat și meniurile în același timp. Ulterior,am mâncat foarte bine în restaurante curate cu 500 - 600 lire.”

"Noi, până să ne dăm seama cu cine avem de-a face, am plătit pe o cină amărâtă (salată, fel principal, un cappuccino și un cocktail) 2.500 de lire. Pentru drumul din Centrul Vechi și până la acvariu, care ar trebui să fie maxim 400 de lire, am plătit 800. Te fură la propriu, pe față, chiar zâmbind! A fost prima și ultima oară când am călcat pe tărâmurile din Istanbul.”

Alții români au spus că au plătit pentru două bucăți de rahat 750 lire, în prima zi, iar pentru două înghețate 600 lire: "Asta până m-am deșteptat. Nu are preț, nu cumperi. Nu spun prețul înainte, mai bine pleci!”

"Noi am avut o pățanie de genul acesta în Praga. Ne-a grăbit, arăta bine meniul, am mâncat și ne-a costat... De atunci, o singură dată am mâncat fără să văd prețul și să calculez. Iar în 10 zile de Turcia, vizitând foarte multe orașe, doar la Gaziantep am făcut asta. Prețul a fost foarte ușor umflat, dar mâncarea nu mi-a plăcut. Așa că, mai pe scurt, pentru mine marfa fără preț nu se vrea a fi vândută.”

"Sunt obligați legal să afișeze prețurile peste tot în restaurante, locante... Nu trebuia să vă așezați și să consumați ceva dacă nu ați văzut prețurile înainte. Iar din Centrul Vechi și până la Acvariul din Florya există tren rapid, cu aer condiționat, la 40 lire călătoria/persoană, dar ați preferat taxi... Să știți că nu este o rușine să cereți meniul și să vedeți dacă are prețurile scrise. Dacă nu le are scrise pe meniu și nici afișate la vedere, nu comandați! La fel și la taxi, întrebăm cât costă până unde vrem să mergem și abia apoi urcăm în taxi. Și țineți cont că, oriunde ați merge în lumea aceasta, nimeni nu e înger pe pământ și nicăieri nu curge lapte și miere!”

"Din Bazar nu se cumpără nimic, nici măcar o sticlă de apă. Se fac poze și se pleacă"

"În Istanbul este o regulă nescrisă - nu cumperi nimic, până nu ți se spune prețul. Nu se merge pe premisa "cât poate să coste?"- căci, poate! Și la taxiuri, și la alte lucruri care nu au prețurile afișate, la orice, întrebați înainte prețul!”

"Fraților, Istanbul are 5461 kmp! Și ca să înțelegeți cât este de mare, să știți că Bucureștiul are 240 kmp. Deci, explorați, mergeți peste tot! Sunt 88 de mall-uri, mii de magazine și restaurante... Depășiți cei 5 kmp. Merg de 34 de ani la Istanbul și niciodată nu am cumpărat din bazar și nici nu am mâncat acolo.”

"Regula de bază în Istanbul: din Bazar nu se cumpără nimic, nici măcar o sticlă de apă. Se fac doar poze și se pleacă... Bazarul e pentru făcut poze pentru amintiri, niciodată pentru shopping sau papa. Sunt mii de locuri superbe și foarte accesibile la prețuri mai mult decât decente.”

