”2024 se anunță a fi un an de transformare și maturizare pentru nativii Pești, sub influența predominantă a lui Saturn, care rămâne în semnul lor până în 2026. Saturn îți aduce lecții valoroase, solicitând maturizare și responsabilitate. Deși este denumit adesea "Marele Malefic", Saturn poate fi, de fapt, un ghid care te îndrumă spre o viață autentică și plină de sens. Vei fi încurajat să depui efort în toate aspectele vieții tale, să te concentrezi pe ceea ce este autentic pentru tine și să eviți postura de victimă. Sănătatea nu trebuie neglijată în niciun fel. Atât prevenția, cât și monitorizarea oricăror simptome este esențială în acest an. Saturn poate aduce succesul și stabilitatea pe care le-ai căutat în carieră și relații, dar numai dacă îți asumi responsabilitatea și eviți iresponsabilitatea” anunță astrologul Daniela Simulescu, pentru 2024, pentru nativii Pești.

