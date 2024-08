Horaţiu Moldovan și-a găsit o nouă echipă după "decepția" cu Atletico Madrid

Portarul român Horaţiu Moldovan a fost transferat la echipa italiană de fotbal Sassuolo, din Serie B, de la Atletico Madrid, au anunţat, vineri seara, cele două cluburi pe site-urile lor oficiale.

Achiziționat definitiv de Sassuolo

Internaţionalul român a fost achiziţionat de formaţia de Serie B sub formă de împrumut, cu drept de achiziţionare definitivă. Moldovan a făcut primii paşi în fotbal la CFR Cluj, iar debutul în fotbalul profesionist l-a avut la FC Hermannstadt, în 2017. Apoi a petrecut sezonul 2018/2019 la ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu şi la Ripensia Timişoara.

În ianuarie 2021, Moldovan s-a transferat de la UTA Arad la Rapid, pentru care a adunat 112 prezenţe, în ianuarie 2024 semnând pentru Atletico Madrid, pentru care nu a reuşit să joace niciun meci oficial. Moldovan a debutat şi la echipa naţională, având 8 prezenţe în preliminariile EURO 2024, cu doar 4 goluri primite şi un procentaj de 86% la şuturile apărate, devansat doar de francezul Mike Maignan (93%), scrie Agerpres.

Ce spunea Horațiu Moldovan când s-a transferat la Atletico Madrid

Moldovan avea să fie prezentat cu numărul 1 la Atletico Madrid, la începutul anului 2024. Horațiu Moldovan a fost rezerva experimentatului portar sloven Jan Oblak, "idolul său" după cum a zis la vremea respectivă internaţionalul român.



"Am un respect enorm pentru el. A fost idolul meu înainte să ajung aici. L-am putut întâlni şi este un portar incredibil. Pot învăţa multe de la el. Când se va ivi ocazia, sper să pot profita de ea şi să-mi fac treaba cât mai bine", spunea Horațiu Moldovan. Acesta a reamintit, totodată că debutul său internaţional s-a produs pe 17 noiembrie 2022, chiar contra lui Oblak, cu ocazia meciului amical România - Slovenia (scor 1-2).

"Viaţa este incredibilă în fotbal. În urmă cu un an şi jumătate, am avut un meci amical în oraşul meu, la Cluj, şi am jucat împotriva lui Jan. După meci, am făcut schimb de tricouri. Pentru mine a fost un moment incredibil. Ieri am râs amândoi de această poveste. Acum sunt coechipierul său. Am doar cuvine bune despre el", a adăugat goalkeeper-ul român.

"Este o onoare să mă alătur unui club atât de mare"

"Există multă muncă în spatele ascensiunii mele. Aş dori să le mulţumesc public tuturor antrenorilor mei pentru ajutorul acordat. Este incredibil pentru mine. Am muncit mult. Patru ani mai târziu, viaţa mea s-a schimbat total. Am ajuns la un club imens la nivel mondial, ale cărui meciuri le-am urmărit la televizor. Pentru mine este un pas mare în cariera mea. Este o onoare să pot reprezenta aceste culori.

Este o onoare să mă alătur unui club atât de mare. Sunt aici să lucrez cu toată puterea mea. De asemenea, aştept oportunitatea mea şi să dau totul pentru aceste culori. Tot ce mi se va întâmpla aici mă va ajuta foarte mult. O să mă antrenez cu jucători care au câştigat Cupa Mondială, cu jucători care sunt printre cei mai buni din lume", a mai spus Moldovan, în momentul transferului la Atletico Madrid.

