Hagi vrea ”cea mai bună versiune” a Farului în Europa Conference League. Joi întâlnește campioana Armeniei

Cu o zi înainte de meciul cu Urartu, contând pentru calificarea în Europa Conference League, antrenorul Farul Constanța, Gheorghe Hagi a afirmat necesitatea ca echipa sa să prezinte ”cea mai bună versiune” pentru a trece de turul preliminar al competiției.

”Venim după un prim tur în calificări la Champions League în care am făcut greşeli şi lucruri pe care nu trebuia să le facem. Dezamăgirea a fost mare. Vine acum o nouă provocare, tot o calificare în Europa, unde trebuie să ridicăm concentrarea, atitudinea şi determinarea.

Trebuie să jucăm cea mai bună versiune a noastră ca să putem să trecem acest tur. Sunt două meciuri foarte grele, jucăm cu o campioană şi e clar că nivelul e mult mai mare.

Totul devine mult mai greu, dar nimic nu este imposibil. Am analizat adversarul în cele două meciuri jucate până acum, sperăm să fim inspiraţi”, a declarat Hagi.

Farul, fără experiență în competițiile internaționale

De asemenea, Hagi a precizat că echipa sa nu este favorită în cupele europene, indiferent de numele adversarului, neavând experienţa necesară.



”Vorbim de echipa campioană a Armeniei, e clar că ştie să joace fotbal, ştie să atace, să se apere. Noi trebuie să fim mai buni ca ei, să avem ritmul şi intensitatea jocului mai bune decât ei. Ambele meciuri trebuie să le jucăm foarte bine.

Din analiza mea am văzut o echipă care reacţionează foarte bine, care joacă şi acasă şi în deplasare cu personalitate şi încearcă să-şi impună jocul. Noi trebuie să ne autodepăşim indiferent cu cine am juca, nu suntem favoriţi. Farul se dezvoltă şi încearcă să aibă o mentalitate de campioni”, a completat Hagi.

Echipa are un buget sub cel al altor campioane europene

Totodată, antrenorul campioanei României a deplâns situaţia financiară a echipei sale, în raport cu cea a formațiilor din Europa, subliniind că anul trecut Farul a avut un buget de doar 2,5 milioane de euro.

”Sunt meciuri grele în Europa, indiferent de ţara de unde este adversarul. Farul nu are experienţă comparativ cu ceilalţi. Pentru noi sunt meciuri foarte mari. Aşa cum a fost foarte greu să devenim şi campioni cu bugetul pe care l-am avut, de echipă care să se menţină în prima ligă.

Şi noi am câştigat campionatul. Bugetul echipei de seniori a fost de 2 milioane de euro, plus nişte bonusuri, dar alea s-au luat pentru că am ieşit campioni.

Deci bugetul la echipa mare a fost de 2 milioane şi jumătate brut, e un buget al echipelor care sunt la retrogradare, sau al echipelor din Divizia B şi noi am luat campionatul.

Şi acum bugetul este la fel, nu s-a schimbat absolut nimic. Eu trebuie în primul rând să fac anumite lucruri ca să am grijă de clubul ăsta. Trebuie să fiu echilibrat, să folosesc tot ce a fost bun anul trecut”, a mai spus Hagi, potrivit Agerpres.

Echipa de fotbal Farul Constanţa va întâlni, joi, de la ora 20:30, pe stadionul Central din Ovidiu, formaţia armeană Urartu, în prima manşă a turului doi preliminar al Conference League. Returul este programat la 3 august, pe stadionul Bananţ din Erevan.

