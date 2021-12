Guvernul Ciucă, luat la ”rost” de Ciuvică: ”S-au dus rău de tot”. Cine e ”IREPROȘABIL”

Guvernul Ciucă, luat la ”rost” de Ciuvică. Miniștrii și premierul, analiză tăioasă. ”Nu e prea ok, așa, după un an de civilie” / Foto: Gov.ro

Mugur Ciuvică a fost întrebat la DCNews ce părere are despre faptul că noul premier al României este un fost general. Acesta a declarat că ”nu e prea ok, așa, după un an de civilie” să ai un prim-ministru din Armată.

"Nu am o părere foarte bine conturată. Nu e prea ok, așa, să aduci generalul, după un an de civilie, să-l faci prim-ministru. Nu e corect din multe puncte de vedere, principial vorbind, dar nici nu văd un pericol în sensul acesta, să se transforme Ciucă în vreun dictator militar în România. Nu văd un pericol în chestia asta, nu îl cunosc.", a declarat Mugur Ciuvică în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră", difuzată pe DCNews, DCNewsTV și Gold FM.

Mugur Ciuvică, despre Kelemen Hunor: Ireproșabil

Întrebat despre Kelemn Hunor, Ciuvică a spus: ”E foarte ok el așa ca politician. Mie îmi place UDMR-ul. Spuneați că nu sunt simpatizant Iohannis, dar UDMR-ul îmi place, mi-a plăcut tot timpul. Ei au rămas destul de constanți în timp. Ceilalți au scăzut foarte mult și la calitatea umană, și PNL-ul, și PSD-ul s-au dus rău de tot (...) UDMR-iștii, spre deosebire de ăștia care s-au dus în jos, au rămas cam pe acolo și Kelemen Hunor chiar e un politician ok și au și o doză de franchețe așa, pe care o apreciez. A dat o declarație despre pensiile speciale pe care am citit-o și la dumneavoastră, ireproșabil".

Nu este corect să fie pensia mai mare decât salariul, spune Kelemen Hunor.

”Magistraţii, procurorii şi judecătorii au interdicţii? Da, interdicţii brutale. E adevărat că ies la pensie foarte repede. Sunt în serviciul public? Da. Atunci trebuie să stabileşti dacă peste contributivitate mai dau un punct, un punct şi jumătate, două puncte pentru acea perioadă cât sunt în serviciul public, dar acest lucru înseamnă că şi vârsta de pensionare trebuie crescută, fiindcă nu e acceptabil să ieşi la 50 de ani cu o pensie care e mai mare decât salariul. Nici eu nu accept şi nu este corect să fie pensia mai mare decât salariul. Şi acest lucru se întâmplă cu preponderenţă într-o anumită zonă şi nu se poate. Acest lucru nu este corect, nu este drept faţă de cetăţeni. Dar nici populismele... dom'le, omorâm primarii, omorâm ăştia care nu pot să reproşeze în niciun fel, dar la ceilalţi nu se poate, că nu avem curaj, nu avem viziune” a declarat Kelemen Hunor, la TVR.

