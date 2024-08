Guvernul anunță mai multe măsuri pentru fermierii români. Florin Barbu: Vor fi aduse spre adoptare în următoarele ședințe

"Așa cum am stabilit cu domnul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, suntem gata să aducem în guvern măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an", a anunțat premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de Guvern de astăzi.

Ulterior, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a prezentat aceste soluții care vor fi aprobate în următoarele ședințe ale guvernului.

"Patru măsuri pentru fermierii români. Așa cum am stabilit, am elaborat mai multe acte normative prin care venim cu măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an. Toate aceste acte vor fi aduse spre adoptare în următoarele ședințe de guvern. În primul rând, am discutat cu mediul bancar și cu ASF și am găsit o formulă agreată privind:

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu: O despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar

- Prima măsură: un mecanism prin care punem la punct un sistem de asigurare la secetă a unei suprafețe agricole de 7 milioane de hectare, reprezentând culturi de toamnă și primăvară. Este nevoie de un astfel de mecanism pentru a-i ajuta pe fermierii noștri care se confruntă de la an la an cu secetă puternică. Prin acest mecanism se va asigura o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar, lucru care va duce, din discuțiile pe care le-am avut cu sistemul bancar, la deblocarea creditării fermierilor români. Fondurile necesare pentru acest mecanism vin, pe de o parte, din contribuția de 3% din subvenția plătită de către fermieri, pe care o completăm cu aproximativ 17 milioane de euro anual din partea Uniunii Europene, din fonduri de risc, și la care se adaugă o contribuție de la bugetul de stat. Am avut discuții și cu compania de stat EximBank Asigurări care dorește implicarea în gestionarea acestui mecanism.

- A doua măsură: Venim cu o completare solicitată de fermieri la măsura Creditul Fermierului, care are o dobândă fixă de 1,95%. În primul rând, creștem gradul de garantare la sută la sută din fondurile puse la dispoziția Ministerului Agriculturii. Este nevoie de această modificare pentru a sprijini afacerile din agricultură și producția românească. În plus, creditul va putea fi utilizat și pentru rambursarea ratelor aferente anilor 2023-2024, astfel încât fermierii să poată trece cu bine de acest an extrem de dificil, fără a avea presiunea ratelor și dobânzilor. De asemenea, pot beneficia de această formă de creditare și fermierii care înregistrează credite restante", a explicat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

