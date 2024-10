Greșeala pe care o fac toți românii când se uită pe eticheta unui produs după E-uri

Sorin Minea, președinte Romalimenta, a discutat în exclusivitate la DC News despre celebrele E-uri. El atrage atenția că mulți români pleacă după fentă: În loc să ne uităm pe compoziția alimentului, noi vânăm E-uri. Asta în timp ce E-urile nu au capacitatea să facă rău și de multe ori ele reprezintă coloranți naturali sau chiar Vitamina C.

El a dat exemplul soiei. Soia are o culoare alb-gălbuie, dar pentru a ajunge la culoarea pe care o cunoaștem cu toții pentru arăta estetic lângă carne este colorată cu colorant extras din ardei sau sfeclă. Iar pe etichetă apare sub formă de „E”.

Asta în timp ce românii nu dau niciun interes atunci când eticheta indică pe lângă carne și proteină animală sau vegetală care „numai carne nu e”, explică expertul.

„Poți băga în soia colorant extras din vișine, din ardei, din sfeclă. Din ce vreți voi. Este strict pentru cum arată, dar nu produce niciun rău omului. E trecut ca E. Mai e E-ul acid ascorbic care e de fapt Vitamina C. Nu are cum să omoare pe nimeni! Sunt nenumărate exemple, dar să numeri E-urile e cel mai ușor. Are șapte E-uri e periculos, are două E-uri nu e periculos. Dacă e folosit și acceptat de OMS (n.r. - Organizația Mondială a Sănătății), cu siguranță nu e periculos în doza respectivă. Citim despre nitrit că produce moarte și intoxicații. Dar nimeni nu citește și la ce cantitate. Ar trebui să mănânci o tonă și ceva de mezeluri într-o zi.

E absurd, asta în timp ce nimeni nu se uită pe compoziția produsului! Dacă produsul conține doar carne e un produs bun. Dar dacă el mai conține proteină animală, vegetată și alte chestii nimeni nu îi dă importanță. Pentru că nu are E-uri. Am devenit fixiști cu E-urile. Aceasta e una din treburile în care am fost dirijați încet. Ne uităm la o treabă insignifiantă. În loc să ne uităm la compoziția produsului, noi ne uităm la E-uri”, a conchis Sorin Minea.

E-urile din alimente sunt aditivi alimentari, substanțe adăugate în produsele alimentare pentru a îmbunătăți diverse proprietăți, cum ar fi gustul, textura, culoarea, conservarea sau stabilitatea. Denumirea "E-uri" provine de la codurile utilizate de Uniunea Europeană pentru a clasifica acești aditivi, fiecare aditiv având un cod specific care începe cu litera "E", urmat de un număr.

