Grecia se luptă pentru a doua zi cu incendiul de pe insula Kos /video

Pe măsură ce incendiul a ajuns în satul de coastă Kardamaina peste noapte, oamenii s-au refugiat într-un centru sportiv și alte locații, a declarat pentru Reuters Christos Efstratiou, guvernator adjunct pentru insulele Dodecaneze.

Incendiul s-a diminuat marți dimineață, permițând oamenilor să se întoarcă, și nu au fost raportate daune la clădiri, a spus Efstratiou. Imaginile video au arătat turiști așteptând dimineața pentru a urca în autobuzele care i-au dus înapoi la hoteluri și case închiriate.

Wildfires from our balcony in Kos, Greece been alight since around mid day. #kos #fire pic.twitter.com/BX5A6kOKbP

Incendiile de vegetație sunt comune în țara est-mediteraneană. Însă vremea mai caldă, mai uscată și mai vântoasă, pe care oamenii de știință o leagă de efectele schimbărilor climatice, a crescut frecvența și intensitatea acestora. Peste 100 de pompieri, asistați de un elicopter, se luptă în continuare cu incendiul de pe Kos, pentru a împiedica reaprinderea acestuia, a spus brigada de pompieri.

Pe insula vecină, Chios, peste 170 de pompieri asistați de 36 de autospeciale și 10 aeronave încearcă să stingă un alt incendiu care a izbucnit luni după-amiază.

„Situația pare îmbunătățită pe ambele fronturi,” a spus un oficial al brigăzii de pompieri, referindu-se la ambele incendii.

Echipele de urgență, asistate de avioane care transportau apă, au luptat de asemenea marți cu un incendiu de vegetație pe insula Creta. Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a avertizat săptămâna aceasta despre o vară periculoasă din cauza incendiilor de vegetație, în urma unei secete prelungite și a unor rafale de vânt neobișnuit de puternice pentru acest sezon.

Kos fires @itvnews @BBCNews we are stranded in Kos Airport after being evacuated from our hotel! Hopefully not a repeat of the wildfires in Greece last summer ???? pic.twitter.com/ah4KSuP1kb