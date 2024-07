Grecia, asaltată de turiști, începe ”să se strice”. Ce au pățit românii care au ales-o anul acesta și cât au ajuns să coste, cu adevărat, vacanțele

”După 11 ani de concedii anuale în Grecia cred că vom lua o pauză. Anul acesta prețurile parcă au luat-o razna și serviciile au fost average (mediocre). Toată cheltuiala 2 adulți și un copil de 6 ani: cu transport personal, cazare pe Sithonia 9 nopți la 3 stele cu mic dejun subțire inclus și cu restul de mese la taverne și cheltuieli banale, nimic exagerat, după ce am tras linie: 2900 de euro. Iar experiență și ospitalitatea nu a fost cine știe ce. Am fost refuzați în aceste 9 zile de 4-5 taverne la cină pe motivul că nu avem rezervare deși erau 6-7 mese libere ușor vizibile. Dezamăgitor și regretabil pentru noi care eram mari iubitori de Grecia” a scris un turist român pe forumul ”Vacanțe în Grecia: info utile”.

”Cu același sentiment ne-am întors și noi din acest concediu, noi mergem de 27 ani în Grecia, câteodată și de 2 ori pe an. Anul acesta dezamăgitor, totul super comercial, nu sunt empatici, reconfigurăm vacanțele. Și da, Spania este în topul preferințelor de anul viitor!” a scris o altă persoană.

”Este urmare a fluxului mare de turiști, au uitat când cu ani în urmă, până să fie boom-ul de clienți, era țara în colaps... noi ne-am ”sucit” înapoi la Turcia, România, Bulgaria, Italia, Sicilia chiar unde am plătit pentru 14 zile 1400€ apartament lângă mare. La 3000€ puteți lua alte destinații cu mult peste Grecia” consideră un alt român.

”Au înțeles și grecii că românii au disponibilitate să plătească mai mult pentru aceleași servicii”

”Au scăzut nivelul atât de jos încât nici acel pahar de apă pe care ți-l dădea gratis când te puneai la masă nu-l mai primești, și asta am observat timp de 10 zile mâncând de 2-3 ori pe zi la taverne. Exact aceleași sentimente le-am trăit și noi, nu mai e spiritul acela grecesc”, ”Confirm. Anul acesta, după mulți ani de concedii în Grecia, am hotărât ca vom mai schimba destinația de vacanță. Și, ca să nu sară "binevoitorii": nu suntem o familie care ne "mâncăm de sub unghii" dar anul acesta am plecat din Halkidiki dezamăgiți de prețuri mari de multe ori nejustificate de o calitate pe măsură. Ce să faci... cererea generează și oferta. Au înțeles și grecii că românii au disponibilitate să plătească mai mult pentru aceleași servicii”, ”la o plajă faimoasă ne-am lovit de rasism în condițiile în care 50% eram români, am fost două zile și prima zi ne-au fost prezentate regulile plajei, iar a doua zi brusc erau schimbate, bineînțeles când am atras atenția asupra situației au strâmbat nasul “sunteți români” (am cheltuit ceva bănuți pe plajă fiindcă am sărbătorit o aniversare- 14 adulți, 5 copii x 2 zile ). La cazare au tot insistat cu întrebarea “sunt țigani?” (patroana către cameristă pe video) și am făcut și curat după noi, personalul stătea la cafea și țigări, așa țigani cum ne-au etichetat, suntem peste multe nații. Deci: grecii mai au de învățat de la vecinii lor turci despre turism, păcat de peisaj” au continuat comentariile care nu s-au oprit aici.

Grecia, în topul destianției de vacanță pentru 75% dintre europeni

75% dintre cetăţenii de pe continent şi-au exprimat dorinţa de a vizita statul elen în următoarele luni, o creştere de şase puncte procentuale faţă de anul trecut, informează publicaţia Kathimerini. În plus, Grecia este în top şi în privinţa creşterii cheltuielilor turiştilor europeni în primul semestru din 2024, conform celui mai recent studiu al European Travel Commission (ETC). Cheltuielile de călătorie au crescut cu 25% în Grecia şi Spania, cu 20% în Italia şi cu 16% în Franţa, toate destinaţiile mediteraneene fiind în fruntea listei vizitatorilor europeni. Studiul arată o creştere semnificativă a interesului pentru călătorii în rândul europenilor, în perioada iunie-noiembrie 2024, pe fondul cererii solide din partea turiştilor spanioli, italieni şi britanici. În toate cele trei ţări, opt din zece respondenţi au indicat că intenţionează să călătorească în perioada iunie-noiembrie 2024.

