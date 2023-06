Grădinița de vară, anunț din Guvern pentru toți părinții. Se iau măsuri după ce sute de părinți au format cozi de noaptea pentru a prinde un loc

"Am trimis astăzi o notă în teritoriu pentru a suplimenta numărul de locuri pe perioada verii în unităţile de învăţământ preşcolar, pentru că există un interes crescut mai ales în zona urbană şi, pe viitor, ne dorim ca toate aceste procese de înscriere să se poată realiza online. Consider că este de neacceptat să avem astfel de cozi, mai ales pe perioada nopţii şi trebuie să găsim soluţiile în aşa fel încât să avem o înscriere civilizată a copiilor în aceste forme de educaţie pe parcursul verii", a afirmat ministrul, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, conform Agerpres.



Ligia Deca a menţionat că în fiecare an au fost suplimentate locurile în funcţie de numărul de cereri.



"Am văzut şi eu imaginile şi mărturisesc că aceste situaţii sunt de evitat şi facem toate eforturile în acest sens. Aşa cum ştim, programul acesta, şcoala de vară, este un program susţinut de către Primărie în cazul Sectorului 3. În fiecare an, în funcţie de numărul de cereri, au fost suplimentate locurile şi domnul primar a anunţat deja că aceasta va fi situaţia şi în acest an. Am trimis de la Ministerul Educaţiei reprezentanţi care să asiste în discuţia conducerii unităţii de învăţământ cu părinţii", a precizat ministrul.

