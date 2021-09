Gorghiu cere ca 'toate partidele democratice să se delimiteze oficial de AUR', după incidentul din Parlament

Printr-o postare pe Facebook, senatoarea PNL Alina Gorghiu a afirmat că 'această moțiune de cenzură nu mai este despre guvernarea Cîțu, nu mai are legătură cu premierul PNL.'

Alina Gorghiu a amintit de incidentul de ieri spunând că 'a avut loc o șarjă a extremiștilor în Parlament, cu AUR garantat de USR PLUS.'

'Am avut încă o dovadă a ceea ce înseamnă un partid extremist, iar USR PLUS nu are voie să dea în continuare un cec în alb extremismului, urii și xenofobiei. Alianța USR-AUR a născut monștri.', a mai scris Alina Gorghiu.

În continuare, senatoarea PNL a informat că 'voi solicita o discuție în BPR despre această problemă, voi cere ca toate partidele democratice să se delimiteze oficial de AUR, împotriva extremismului, trebuie să arătăm că suntem Parlamentul unei țări europene.'

'Voi cere oficial tuturor partidelor politice să se abțină în a glorifica violența și ura.', a conchis Alina Gorghiu.

Florin Roman a fost îmbrâncit, ieri, în Parlament

Florin Roman a fost împins, i s-au luat scaunul și microfonul și a fost trimis în sala de plen. Anca Dragu a preluat conducerea şedinţei. "Nu avea de ce să conducă el această şedinţă, era preşedintele Senatului prezent. Incredibil. Omul se credea deja preşedinte, că aşa i-a promis Cîţu", a spus George Simion pe un live pe Facebook.

În timpul ședinței, George Simion a venit lângă Florin Roman şi i-a spus să plece din scaun. "Dă-te de acolo, uzurpatorule", i-a strigat Simion. Florin Roman a cerut intervenţia chestorilor.

Florin Roman a anunțat plângere penală

Deputatul liberal Florin Roman a anunțat că va depune plângere penală împotriva celor care l-au îndepărtat de pe scaunul de preşedinte de şedinţă, ieri, în Parlament.

"Voi depune plângere penală pentru huliganism și distrugere de documente oficiale, împotriva celor din coaliția toxică USR-AUR, care în timpul şedinţei plenului reunit, m-au blocat prin forță, huliganism, injurii și agresiune fizică să îmi exercit mandatul constituțional!

Conform regulamentului, ședințele plenului reunit sunt conduse alternativ, de președinții Camerei Deputatilor sau al Senatului, iar de azi de la ora 16,00, conform deciziei publicate in Monitorul Oficial, mi-au fost încredințare atribuțiile președintelui Camerei Deputaţilor!

Ultimele două şedinţe de plen reunit au fost conduse de președinta (încă) a Senatului, Anca Dragu. Era evident rândul CD, motiv pentru care mi-a și fost înmânat desfășurătorul de ședință!", a scris Florin Roman pe Facebook.

De cealaltă parte, și George Simion a anunțat plângere penală împotriva lui Roman. (Mai multe detalii, AICI.)