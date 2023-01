Globurile de Aur 2023: Filmele 'The Fabelmans' şi 'The Banshees of Inisherin', marile câştigătoare ale galei / Eddie Murphy a primit un prestigios trofeu - Video

Lungmetrajul 'The Fabelmans', regizat de Steven Spielberg, şi comedia cu accente noir 'The Banshees of Inisherin' au câştigat principalele trofee atribuite marţi seară la gala Globurilor de Aur 2023.

Show-ul a marcat revenirea vedetelor de la Hollywood la o ceremonie care a fost ignorată de posturile de televiziune în 2022 din cauza unui scandal uriaş provocat de absenţa diversităţii şi de practicile lipsite de etică utilizate în trecut de organizatorii evenimentului, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), transmit agenţiile de presă internaţionale.

'The Fabelmans', un lungmetraj despre procesul de maturizare şi inspirat din adolescenţa regizorului Steven Spielberg, a fost desemnat cel mai bun film dramatic.

'The Banshees of Inisherin', ce prezintă povestea unei dispute între doi vechi prieteni pe o insulă din Irlanda, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie sau musical. Aceste trofee le vor oferi celor două pelicule şanse sporite în cursa pentru premiile Oscar, care vor fi decernate în luna martie.

Vedetele de la Hollywood şi posturile de televiziune au boicotat ediţia din 2022 a Globurilor de Aur din cauza practicilor lipsite de etică utilizate în trecut de HFPA, asociaţia care decernează aceste premii.

Însă o serie de măsuri adoptate de HFPA, precum creşterea diversităţii rasiale în rândul membrilor săi, le-a convins pe multe dintre starurile de film şi de televiziune să participe la ediţia din acest an a galei, care asigură un plus de publicitate pentru câştigători şi pentru nominalizaţi, sporindu-le adeseori şansele la premiile Oscar.

Gala din 2023 s-a desfăşurat în mare parte la fel ca în anii trecuţi, într-o atmosferă deosebit de relaxată, cu excepţia unui monolog înţepător al prezentatorului show-ului, actorul de comedie Jerrod Carmichael, care şi-a deschis discursul de la începutul ceremoniei printr-o glumă:

'Mă aflu aici doar pentru că sunt de culoare'. 'Într-o zi, îţi prepari un ceai de mentă la tine acasă. Iar în ziua următoare eşti invitat să devii imaginea de culoare a unei organizaţii albe', a adăugat el în deschiderea galei, care a fost difuzată în direct de postul de televiziune NBC şi de platforma de streaming Peacock. Austin Butler, protagonistul peliculei 'Elvis', a fost desemnat cel mai bun actor într-un film dramatic şi le-a mulţumit văduvei cântăreţului Elvis Presley, Priscilla Presley, precum şi fiicei lor, Lisa Marie Presley, pentru sprijinul acordat în pregătirea acestui rol.

El i-a mulţumit şi actorului Denzel Washington, care l-a recomandat regizorului filmului, Baz Luhrmann. Cate Blanchett a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un film dramatic, înregistrând cea de-a patra victorie a ei în această categorie, datorită rolului principal interpretat în filmul 'Tar'.

Colin Farrell, care avea deja în palmares un Glob de Aur, a fost desemnat cel mai bun actor într-un film comedie/musical datorită interpretării sale din lungmetrajul 'The Banshees of Inisherin'. Michelle Yeoh a câştigat primul ei Glob de Aur după ce s-a impus la categoria 'cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical' cu rolul din pelicula 'Everything Everywhere All At Once'.

Unul dintre colegii ei din distribuţia acestui film, Ke Huy Quan, a obţinut premiul pentru rol secundar, în timp ce echivalentul feminin al acestui trofeu a revenit actriţei Angela Bassett pentru interpretarea sa din producţia cinematografică 'Black Panther: Wakanda Forever'. Steven Spielberg a câştigat pentru a treia oară Globul de Aur pentru regie, de această dată cu filmul său profund autobiografic 'The Fabelmans'.

Premiul pentru scenariu i-a fost atribuit cineastului Martin McDonagh pentru pelicula 'The Banshees of Inisherin', cel mai bun film străin a fost desemnat lungmetrajul argentinian 'Argentina, 1985), iar premiul pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie a fost câştigat de filmul 'Pinocchio', regizat de Guillermo del Toro. În categoriile dedicate producţiilor de televiziune, 'House of the Dragon', un prequel al celebrului serial 'Game of Thrones', a fost desemnat cel mai bun serial dramatic, reuşind o performanţă care nu a fost obţinută de producţia originală.

'Abbott Elementary' a câştigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie/musical, iar doi dintre actorii săi, Quinta Brunson şi Tyler James Williams, s-au impus la categoriile 'cea mai bună actriţă într-un serial comedie/musical', respectiv 'cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV'.

Kevin Costner, starul din 'Yellowstone', a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, iar Jeremy Allen White a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical datorită interpretării sale din 'The Bear'. Zendaya a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial TV dramatic graţie rolului jucat în 'Euphoria', în timp ce Julia Garner a fost numită cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru interpretarea ei din serialul 'Ozark'.

Potrivit aşteptărilor, producţia 'The White Lotus' a triumfat la categoria 'cea mai bună miniserie/lungmetraj TV' cu cel de-al doilea sezon al său, intitulat 'Sicily'.

Evan Peters a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV datorită evoluţiei sale din 'Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story', iar echivalentul feminin al acestui trofeu i-a revenit actriţei Amanda Seyfried pentru rolul jucat în 'The Dropout'.

Globurile de Aur pentru roluri secundare interpretate într-o miniserie/lungmetraj TV au fost câştigate în acest an de Paul Walter House ('Black Bird'), respectiv Jennifer Coolidge ('The White Lotus').

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, el însuşi un fost actor, a participat la gala de marţi seară prin intermediul unui mesaj înregistrat, ce a fost prezentat de Sean Penn.

Volodimir Zelenski a vorbit în mesajul său despre cea de-a 80-a aniversare a Globurilor de Aur, în contextul în care prima ediţie a acestei gale a avut loc în 1943, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial: 'Al Doilea Război Mondial nu se terminase încă, însă soarta lui se schimbase şi ştiau cu toţii cine va câştiga. Mai urmau însă alte lupte şi lacrimi. Atunci, organizatorii Globurilor de Aur i-au recompensat pe cei mai buni interpreţi din 1943. Acum suntem în anul 2023. Războiul din Ucraina nu s-a încheiat încă, însă soarta lui se schimbă şi este deja clar cine va câştiga'.

Eddie Murphy a primit prestigiosul trofeu Cecil B. DeMille

Organizatorii galei din acest an au atribuit şi două premii onorifice. Astfel, în domeniul cinematografiei, actorul de comedie Eddie Murphy a primit prestigiosul trofeu Cecil B. DeMille, iar în domeniul producţiilor de televiziune, producătorul Ryan Murphy a fost recompensat cu Carol Burnett Award.

