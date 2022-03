Gestul făcut de Cătălin Zmărăndescu, după ce a fost eliminat de la Survivor: S-a făcut dreptate!

Trei concurenți din echipa Faimoșilor au fost propuși pentru eliminare în cadrul competiției „Survivor România”: TJ Miles, Mari Fica și Cătălin Zmărăndescu.

După mai bine de două luni petrecute în Republica Dominicană, publicul a decis să-l trimită acasă pe Cătălin Zmărăndescu.

„Asta este, mă întorc acasă la familia mea”, a spus Cătălin Zmărăndescu. „De când a început competiția, am fost eu și numai eu. Nu m-am schimbat, am rămas același om. Este o experiență pe care nu o să o uit prea ușor. Am învățat că prietenii se nasc în timp, în ani de zile. Faptul că am încredere foarte mare în oameni este un defect al meu. Regret că nu pot participa în continuare. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. (...) Viața este formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.

Eliminarea a surprins, Zmărăndescu fiind considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa „Faimoșilor”. A fost, însă, implicat și în multe certuri de-a lungul competiției. La final, Zmărăndescu a salutat toți concurenții din cele două triburi. „Chiar dacă a provocat multe discuții și certuri, a arătat când a plecat ce înseamnă sportiv. Din câte am văzut până acum, a fost primul care a avut tăria și bunul simț să salute și adversarii”, a scris un fan al emisiunii pe Facebook. „S-a făcut dreptate!”, a transmis un alt fan.

Săptămâna trecută, Natalia Duminică a părăsit emisiunea

Săptămâna trecută, Natalia Duminică a părăsit competiția „Survivor România”.

„Cred că este logic. Mă repet. Simțindu-mă că nu pot da 100% pe traseu, aș ține echipa pe loc, ceea ce nu îmi place, nu-mi stă în caracter. Cred că nu aș rezista o secundă să nu intru pe traseu sau să nu încerc să-mi ajut echipa. Îmi doresc să schimbați ceva, câștigați! Treziți-vă, enervați-vă! Chiar cred că așa veți câștiga. Frica este un motivator excelent. Îmi doresc să evoluați frumos, iar eu să mă bucur pentru voi. Eu nu știu cum să vă enervez și să vă dau ceva forță de la mine ca să câștigați. Eu sunt cu voi emoțional, o să fiu cu voi mereu. Fiți tari! Cât este de greu să mă despart de voi. M-am obișnuit cu voi. (...) Băieții sunt stâlpul echipei”, a spus Natalia Duminică.

