Gestul de la volan care te poate marca pe viaţă. Titi Aur: Creşte riscul. Nu e nevoie de viteză mare pentru accidente

"Orice distragere atunci când conduci, că manevrezi telefonul, că scrii mesaje, că filmezi, fotografiezi, că asculţi muzică la maximum, că ai o discuţie aprinsă cu cineva în maşină, orice distragere e periculoasă. Orice astfel de metodă de a fi la modă nu face altceva decât să mărească riscul de a face accident. Ca să faci accident, nu e nevoie neapărat să ai 200 km/h. Poţi face accident la viteză mică, poate fi o altă maşină care face o manevră surprinzătoare, poate să îţi sară un copil în faţă, poate fi orice.

Clar, orice astfel de gest nu poate să facă decât să ducă la creşterea riscului. Marea problemă este educaţia, dar nu neapărat în sensul de cei 7 ani de acasă, ci în sensul de percepere a pericolului. Şi e valabil şi pentru cei din maşină, nu doar pentru şofer. E nevoie de campanii, cursuri, şcoli de şoferi bine făcute, ca cel de la volan să fie conştient că răspunde de el, de cei din maşină şi de participanţii la trafic", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

De ce s-a ajuns aici?

”Generațiile de șoferi se schimbă. Avem generația mai veche de șoferi care a trecut printr-o școală mai bună decât în zilele noastre. A trecut prin niște experiențe și niște sfaturi. Vă dau un exemplu, eu am împlinit 40 de ani de când am permisul de conducere. De la 17 ani și jumătate am permisul de conducere. Când am luat permisul de conducere, adică în 1981 am făcut teorie, la care dacă lipseam o singură zi de teorie atunci trebuia să vin altădată, altfel nu puteam să trec mai departe. Îmi dădea diplomă de absolvire de școală de șoferi după ce treceam un fel de Bacalaureat. Adică trebuia mai întâi să iau examenul la școala de șoferi și după să mă duc la examenul propriu-zis pentru carnet. Am făcut conducere de noapte, am făcut poligon, am făcut conducere de zi, deci se făceau toate astea și trebuia prima dată să treci de școala de șoferi și pe urmă să mergi la examen. În ziua în care am luat permisul de conducere, s-a întâmplat la 17 ani și jumătate, miliția de atunci nu a realizat pentru că eu fiind născut în 25 decembrie ei calculau anul repede și ieșea, dar asta se întâmpla în iunie și eu împlineam tocmai în decembrie anii, dar asta a fost așa o excepție, o greșeală a lor sau nu au ținut cont, la Poliția Rutieră, când ne-a înmânat permisele de conducere în județul Vaslui, căpitanul circulației de atunci ne-a ținut o oră și jumătate de conducere defensivă. Ne-a ținut un întreg discurs care ne-a impresionat și ne-a atras atenția. Se făceau niște lucruri mult mai bine așezate ca acum.

S-a ajuns așa să facem totul cât mai ieftin și să spunem cât mai puține, iar examinarea se face superficial și generațiile se schimbă. Adică cei mai bătrâni se retrag sau conduc mai puțin, iar cei tineri, care sunt și cel mai puțin pregătiți îi vezi tot mai activi pe stradă. Ce înseamnă asta? Nu sunt pregătiți, apoi că nu au partea asta de conducere defensivă, de conștientizare absolut deloc activată și mai avem o problemă", a mai punctat specialistul într-un interviu mai vechi.