Gabriela Firea îl arată cu degetul pe Nicușor Dan, în cazul azilului din Voluntari, și spune că pleacă din funcție dacă e găsită vinovată

„Am fost toți cutremurați de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un atac la demnitatea umană. Evident, toți cei vinovați trebuie pedepsiți. Mult mai important, cred eu, este ca noi toți să conștientizăm, în urma acestei tragedii, imaginea de ansamblu.

În România, în multe domenii, statul nu există, legea nu există, instituțiile nu există, instituțiile de control nu există. În multe domenii se mimează statul de drept, una este realitatea și alta este realitatea din hârtiile cu care toată lumea se acoperă. O banalizare a ilegalității. O complicitate cu ilegalitatea pe care o vedem la politicieni care legalizează ilegalitatea, la părți din presă care ignoră voit ilegalitatea, dar și la oamenii simpli care-l aprobă pe cel care a furat dar a și făcut.

Dacă în mentalul colectiv, concluzia va fi că un cretin fură de la bătrâni și din banii furați petrecea cu femei și lăutari, nu facem decât să așteptăm cu toții tragedia următoare. Sper însă ca această tragedie să declanșeze în conștiința fiecăruia dintre noi și în societate în ansamblu o trezire din banalizarea ilegalității”, a scris Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, în dimineața zilei de duminică.

Gabriela Firea spune că familia sa dispare din funcțiile publice dacă i se găsește vreo vină

Invitată duminică seara la România TV, Gabriela Firea a insistat că există o campanie împotriva sa și că nu avea nicio legătură cu azilul din Voluntari, unde soțul său este primar.

„Acum vedem subit o preocupare pentru bătrâni din partea USR? USR care, în pandemie, spunea să nu iasă din casă că se aglomerează? USR care spunea să nu mai meargă bătrânii cu transportul în comun că îl aglomerează?

Încă o dată, dacă mi se găsește orice vină, cât de mică, plec din toate funcțiile publice: atât eu, cât și soțul meu, și toți de lângă mine. De marți până acum USR îmi cere demisia. Au o problemă cu mine, pentru că am spus că voi candida la Primăria Capitalei. Acum îmi reproșez, dar am făcut-o pentru că am vrut să fiu sinceră cu alegătorii.

Vă amintiți când o femeie a murit sfâșiată de câini? Nimeni din USR nu a cerut demisia lui Nicușor Dan. Un alt copil a rămas cu sechele pe viață pentru că i-a căzut în cap o statuie din primăria lui Nicușor Dan”, a spus Firea.

„Există aceste instituții morale, domnii Drulă și Bănescu. Eu trag concluzia că au preluat momentul nefericit pentru a îndrepta ura publică împotriva mea pentru că am anunțat candidatura la primărie. Ei nu au cu ce să vină în fața electoratului, pentru că Nicușor Dan s-a văzut că este un edil care administrează împotriva cetățenilor”, a conchis ministrul Familiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News