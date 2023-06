Furt la EURO 2023 U21 din România. Ghetele fotbaliştilor italieni, furate din vestiar la Cluj

"La data de 25 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au demarat activități de cercetare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de furt, după ce au fost informați despre faptul că în perioada 22-23 iunie a.c., persoane necunoscute, profitând de faptul că ușile vestiarelor din incinta Cluj Arena au fost lăsate neasigurate, au sustras 4 perechi de ghete de fotbal aparținând unor jucători.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.” au declarat reprezentanții IPJ Cluj pentru Bună Ziua Cluj.

"Având în vedere că accesul la vestiarele echipelor nu a fost posibil publicului larg, este foarte posibil ca persoana responsabilă să fie din rândul staff-ului Cluj Arena sau a firmelor care își desfășurau activitatea pe stadion în perioada respectivă", mai transmit cei de la BZC.

Emil Săndoi a decis să plece de la naţionala U21 după EURO 2023

România nu a marcat niciun gol la campionatul european, astfel că selecţionerul Emil Săndoi a decis să plece. Anunţul a venit la finalul meciului cu Croaţia, scor 0-0.

"Un joc încins și echilibrat, parcă puțin pe final am avut de suferit, după ce am făcut schimbările. Mulți dintre jucători au făcut un efort fantastic, mă uitam la Racovițan, Dican, Țicu, Pantea, la cei din linia de mijloc.

Am pierdut foarte ușor mingea pe final, adversarul putea înscrie. Așa este, Fane Târnovanu a avut o evoluție cum ne-a obișnuit în ultimul timp și vreau să-l felicit pentru partida foarte bună pe care a făcut-o. Eu am spus încă de la început, e un nivel foarte ridicat, să știți.

Poate n-am fost pregătiți pentru o asemenea competiție. Jucători care n-au fost lăsați să participe, alții accidentați, chiar și astăzi am avut doi, Screciu și Pitu. Ritmul infernal al competiției, jucători care joacă în campionate puternice...

Dacă în primele meciuri am suferit la posesie, nu e întâmplător. Am urmărit toate meciurile jucate de această generație înainte să vin eu, și la toate am fost inferiori la posesie, cred că e o problemă a fotbalului românesc.

Cât despre selecție, nu-mi reproșez absolut nimic, să știți. Eu îmi termin contractul cu FRF, când arbitrul a fluierat finalul, contractul s-a terminat.

Eu nu m-am agățat niciodată de contracte, nu cred că e vreun președinte de club în România care să poată afirma că a avut discuții cu mine referitoare la contract, că mai am câteva luni, un an.

Sunt un om fairplay, de fiecare dată îmi propun să stau cu fruntea sus în fața oricui. Chiar și după acest rezultat final, chiar dacă nu sunt rezultatele așteptate de toată lumea. Cred că e o realitate a fotbalului românesc, inclusiv la nivel de copii și juniori, la tineret", a spus Săndoi, la TVR 1.

