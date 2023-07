Funcție nouă pe TikTok - vei putea scrie postări, ca pe Twitter

Platforma de partajare video TikTok a anunțat luni că va permite acum utilizatorilor să creeze „conținut bazat pe text”, într-o mișcare caracterizată ca „extinderea granițelor creării de conținut pentru toată lumea de pe TikTok” și „oferind creativității scrise pe care am văzut-o în comentarii, subtitrări și videoclipuri un spațiu dedicat pentru a străluci”.

De asemenea, utilizatorii vor putea adăuga fundaluri colorate și autocolante la postări, care au o limită de 1.000 de cuvinte. Variety a comparat funcția cu Instagram, unde mai degrabă decât să faciliteze o conversație, postările pot fi pur și simplu comentate, scrie The Guardian.

Site-ul web TechCrunch a raportat că introducerea acestei caracteristici este „probabil să intre în concurență cu Twitter (acum X) și cu Threads de la Meta”. În cea mai recentă schimbare de la cumpărarea Twitter în octombrie, Elon Musk a redenumit compania „X” săptămâna aceasta, într-o mișcare văzută drept „extrem de riscantă” de comentatori.

Twitter suferă din punct de vedere financiar, anunțând în iulie că veniturile sale din reclame au scăzut cu 50%, deoarece agenții de publicitate s-au îndepărtat de platforma de socializare. Companiile de tehnologie rivale au folosit haosul ca o oportunitate de a atrage o parte din baza de utilizatori a Twitter și de a lansa platforme rivale.

Threads este aplicația bazată pe text a Instagram, care folosește baza existentă de utilizatori Instagram și a fost lansată cu surle și trâmbițe la începutul acestei luni. În timp ce pe Threads s-au înscris 100 de milioane de persoane, în mai puțin de cinci zile de la lansare, numărul utilizatorilor activi zilnic a scăzut de atunci cu 70%, relatează Forbes.

TikTok are puțin peste un miliard de utilizatori, conform site-ului companiei, în timp ce Instagram are 2,3 miliarde de utilizatori, conform site-ului industriei, Business of Apps.

Audiența TikTok este mai tânără decât cea a Instagram - organul de supraveghere al comunicațiilor din Regatul Unit a descoperit săptămâna aceasta că este sursa de știri numărul unu pentru copiii cu vârste între 12 și 15 ani, urmată de YouTube și Instagram.

Cu toate acestea, TikTok s-a confruntat cu critici pentru legăturile sale cu China, guvernele canadian, american, britanic și australian limitând aplicația pe dispozitivele deținute de guvern. Săptămâna aceasta, compania a dezvăluit că angajații săi din China pot accesa unele date despre utilizatori australieni.

