Fructul recomandat de Harvard: Previne atacurile de cord, diabetul și te ajută să slăbești

Merele, unele dintre cele mai cunoscute fructe la nivel global, au un impact foarte pozitiv asupra sănătății, conform studiilor de la Universitatea Harvard. Disponibile pe tot parcursul anului, aceste fructe sunt pline de nutrienți esențiali care pot îmbunătăți starea noastră generală de bine.

Proprietăți nutriționale

Un măr mediu, care conține aproximativ 95 de calorii, oferă o gamă impresionantă de nutrienți: 0 grame de grăsimi, 1 gram de proteine, 25 grame de carbohidrați, 19 grame de zaharuri naturale și 3 grame de fibre. Pe lângă profilul său nutrițional de bază, merele sunt bogate în fibre (atât insolubile, cât și solubile), fitochimice precum quercetina, catechina, acidul clorogenic și antocianina, precum și vitamina C.

Quercetina și efectele sale antioxidante

Quercetina, un tip de flavonoid prezent în mere, are efecte antioxidante și antiinflamatorii, în timp ce pectina, o fibră solubilă, nu doar că poate ajuta la prevenirea constipației, dar poate avea și un impact modest în reducerea colesterolului LDL, cunoscut sub denumirea de "colesterol rău". În plus, pectina este fermentată de bacteriile benefice din colon, producând acizi grași care pot juca un rol crucial în prevenirea bolilor cronice, cum ar fi anumite tipuri de cancer și tulburări intestinale.

Este bine să le consumi proaspete și întregi

Totuși, este important de menționat că pentru a obține beneficiul maxim de la mere, este preferabil să le consumi proaspete și întregi. Coaja merelor conține cea mai mare parte a nutrienților, iar îndepărtarea ei înseamnă pierderea unei bune părți din fibră și a majorității flavonoidelor.

Procese precum deshidratarea sau uscarea merelor elimină vitamina C, care se concentrează în principal în pulpă, și adesea adaugă zahăr suplimentar, crescând numărul de calorii. Chiar și sucul de mere limpede, fiind filtrat și pasteurizat, își pierde majoritatea flavonoidelor și fibrelor.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lifeforstock

Beneficii pentru sănătate, conform Harvard

Beneficiile pentru sănătate ale merelor au fost studiate mult, iar rezultatele sunt încurajatoare.

Boli cardiovasculare

Cercetările pe animale citate de Universitatea Harvard sugerează că fitochimicele prezente în coaja merelor, combinate cu fibra pectină, pot proteja împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi în inimă și vasele de sânge, având și efecte de reducere a colesterolului. Studiile pe oameni au demonstrat rezultate mixte, dar o revizuire a studiilor clinice a observat îmbunătățiri în parametrii cardiovasculari cu consumul de mere proaspete întregi sau mere uscate, dar nu cu sucul de mere.

Diabet de tip 2

Efectul antioxidant al flavonoidelor din mere poate proteja celulele pancreasului de daune, ceea ce ar putea ajuta la prevenirea diabetului de tip 2. Un studiu epidemiologic sugerează o relație benefică între consumul de mere și riscul de a dezvolta această boală.

Cancer

Fitochimicele și fibra din mere au efecte antioxidante care pot proteja ADN-ul celular de daunele oxidative, un precursor al cancerului. Deși studiile pe oameni oferă rezultate mixte, există dovezi care sugerează o asociere între un consum mai mare de mere și un risc mai scăzut de anumite tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de plămâni, colon și tract digestiv.

Merele sunt o gustare nutritivă având potențialul de a oferi o serie de beneficii pentru sănătate. Totuși, este important să ne amintim că niciun aliment nu este un panaceu, iar o dietă echilibrată și variată este cheia pentru menținerea unei bune sănătăți pe termen lung, potrivit 20minutos.es.

