„Creierului nu-i plac grăsimile, cărnurile grele, slănina. Pen­tru un creier în formă, avem nevoie de carne slabă de curcan, de pește slab, dar și de pește gras, de so­mon, fiindcă are acizi grași nesaturați. Avem nevoie de toate semințele posibile, iar România este plină de una din cele mai bune semințe pentru creier: să­mânța de dovleac crudă, care ajută la producerea anumitor neurotrans­mi­țători, responsabili cu starea de bine. Nuca seamănă ea însăși cu creierul uman, este unul dintre cei mai buni sâmburi. Pătrunjelul, us­tu­roiul, busuiocul proaspăt, rozmarinul și plantele aromatice, în general, stimulează activitatea ner­voasă. Creierului îi plac la nebunie și dulciurile, are nevoie de ele. Zahărul însă nu este bun pentru cre­ier, este un drog care creează reacții de depen­dență. Și nici amidonul din făi­noase nu este bun. Tre­buie să ne luăm zahărul din fructe și miere. Citri­cele sunt excelente, fiindcă avem nevoie de canti­tăți mari de vitamina C. Mango și avocado sunt foarte bune. Rodiile și strugurii negri au mulți anti­oxidanți. Și-i mai place creierului ceva, care ne place tuturor: cio­colata! Să-i dăm cacao și cio­colată cât mai pură, mai amăruie, mai neînsiropată. Și un pahar de vin roșu, din când în când”, a spus Vlad Ciurea.

Cum să ai un „creier funcțional, bun, performant”

„Cum să facem să avem un creier funcțional, normal, bun, performant pentru noi, pentru familie, pentru societate? Răspunsul este foarte simplu. Cele zece porunci: te trezești de dimineață, deschizi geamul, aer curat, apă curată de dimineață, faci o înviorare, nu trebuie să faci lucrurile în fugă, trebuie să existe acel mic-dejun. Nu se începe cu țigare și cafea”, a spus neurochirurgul Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar.

„Conflictele, certurile, scandalurile nu duc la nimic bun. Avem un număr de celule nervoase. Noi trăim, gândim, ne certăm, iubim cu aceste celule nervoase, care se pierd. (...) Toate lucrurile acestea - stările conflictuale, scandalurile, nu mai zic de divorțuri, furie, agresivitate - duc la ruperea celulor nervoase și pierdem celule nervoase. Câți oameni stau, de exemplu, noaptea, au coșmaruri, se gândesc la ce au făcut peste zi și la ce vor face mâine - iar se pierd celule. Și toate aceste pierderi pe care le avem duc la fenomene nervoase, nu vreau să vă zic la ce boli, pentru că nu vreau să vă speriați”, a spus, în cadrul podcastului lui Mihai Morar, Vlad Ciurea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News