Frigul închide școli în România. Profesor: Veneau îmbrăcați ca pe pârtie, iar pe geamuri era gheață

Patru din cele cinci clase de a VIII-a de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Sibiu au trecut la învățământul online de săptămâna trecută. Această decizie a fost luată din cauza problemelor legate de suprasolicitarea rețelei electrice, care a făcut imposibilă încălzirea containerelor utilizate în sălile de clasă. În lipsa unei temperaturi adecvate, elevii au fost nevoiți să aducă pături la școală. Din cauza gerului, părinții au cerut ca elevii să rămână acasă.

„A fost din ce în ce mai rău. Am ajuns ca pe vremea de dinainte de Revoluție. Copiii veneau îmbrăcați la școală ca pe pârtie, iar pe geamuri era gheață. Cum porneam calorifere, cum săreau siguranțele. Se întâmpla și de mai multe ori într-o oră. Dincolo de disconfortul de a se tot întrerupe curentul electric riscam și să ardem aparatura electrică din școală”, a spus prof. Gabriela Maniu, directoarea școlii.

Elevii o să revină la desfășurarea cursurilor în format online

Prin urmare, conducerea administrativă a hotărât ca elevii să revină la desfășurarea cursurilor în format online, similar perioadei din timpul pandemiei.

„Încă de la început am rugat să nu se conecteze containerele la rețeaua de curent a școlii, pentru că nu o să facă față. Rețeaua a fost proiectată în anul 2008, atunci când școala a fost reabilitată. Aveam în școală, pe atunci, undeva la 30 de calculatoare. Acum avem laptop în fiecare clasă, tablă inteligentă, imprimantă, plus secretariatul și laboratorul de informatică. Este subdimensionată, și de aceea am insistat să fie instalat un contor separat pentru containere, dar nu s-a ținut cont”, a mai completat directoarea școlii, prof. Gabriela Maniu.

„Joi, săptămâna trecută, au venit, în sfârșit, cei de la compania de electricitate pentru a face primele demersuri. Așa e la noi. Până nu ajunge cuțitul la os, nimeni nu face nimic. Acum lucrează la separarea containerelor de rețeaua electrică a școlii și sperăm ca, până la finalul săptămânii, problema să se rezolve, iar elevii să se poată întoarce la școală. După ce se vor separa rețelele, containerele vor putea fi încălzite fără probleme. Sunt patru calorifere într-un container de 50 de metri pătrați. Nu au cum să nu facă față”, a concluzionat directoarea Gabriela Maniu, conform turnulsfatului.ro

De ce sunt elevii nevoiți să studieze în containere? Din cauza lipsei de spațiu în școală, care este supraaglomerată. Și nu este un caz izolat. În prezent, șase instituții de învățământ din Sibiu folosesc containere modulare ca săli de clasă, potrivit România TV.

Mai mult, pe lângă aceste probleme serioase cu care se confruntă învățământul românesc în anumite zone ale țării, România se mai află și într-un val de viroze, alimentat, firește, nu doar de expunerea la cei bolnavi, cât și de expunerea la frig.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre situația virozelor din România. Acesta a recomandat vaccinarea în continuare împotriva gripei sezonieri și a precizat că încă sunt persoane care apelează la medicii de familie pentru a obține gratuit vaccinul. De asemenea, ministrul a mai precizat că va exista o creștere semnificativă cu privire la evoluția virozelor. Vezi toată știrea aici!

