Fotografii din timpul filmărilor pentru "Reconstituirea". Imagini de colecție publicate de Studiourile Buftea (FOTO)

"Doi tineri care, într-o zi, s-au îmbătat şi s-au bătut sunt obligaţi, de „autorităţi”, în schimbul eliberării lor, să „reconstituie” în faţa unui aparat de filmat toată scena, să o ridice la rang de exemplu şi să furnizeze „materie de viaţă”, pentru un film educativ gen „Nu faceţi ca ei!”. O „simplă formalitate”, care sfârşeşte prin a erupe în tragedie. Adevarul dispreţuit şi manipulat se răzbună; apare un prag peste care nu se mai poate trece şi acest prag va fi moartea.

Pe terasa unei bodegi de munte, se strâng, ca într-un ring, personaje şi feluri de a fi exponenţiale pentru o întreagă lume şi pentru un mult mai vast scenariu. O lume sub semnul sarcinii şi al lui „misia-i misie” („avem sarcina să”...; „care e sarcina noastră, băieţi?”), o lume sub semnul formalului; al lui „să ne facem că” („ce facem noi e o simplă formalitate”), o lume sub semnul arbitrarului (jocul de-a „dă buletinul, ia buletinul!”), o lume defectă, în care oamenilor li s-a blocat accesul la scara autentică de măsură a lucrurilor, o lume fără criterii de valoare, o lume în care legea nu e decât tocmeală şi în care adevărul nu e decât o chestiune de conjunctură.

"O lume actuală. Ni se potriveşte, încă, înfiorător de bine"

O lume actuală, actuală, actuală. Şi, mai ales, o lume lipsită total de simţul responsabilităţii. Ni se potriveşte, încă, înfiorător de bine, ceea ce spunea Pintilie acum 20 de ani: „Pentru mine responsabilitatea este posibilitatea de a controla realitatea pe care o provoci. Reconstituirea este povestea unui caz de iresponsabilitate colectivă (se provoacă un eveniment, fără să i se prevadă consecinţele), iresponsabilitatea unei mulţimi care are raporturi false cu realitatea, pentru că îi lipseşte o informare corectă (informaţia corectă fiind primul grad al contactului cu realitatea!)”, citează Studiourile Buftea din Eugenia Vodă ( „Cinema şi nimic altceva”, 1995).

"Reconstituirea rămâne în același timp un martor important al epocii în care a fost făcută. Și iată de ce: Dacă vreodată comunismul va încerca, la noi, să-și pretindă o anume pozitivitate istorică, va lua fără îndoială ca etalon anul 1968, momentul maximei lui liberalizări politice și sociale. E deajuns însă să vedem filmul reprezentând tocmai acel moment, pentru a ne convinge de derizoriul unei asemenea ambiții. Istoria are nevoie de Artă pentru a-și proba adevărul, tot așa cum Arta are nevoie de istorie pentru a-și manifesta sensul plenar.” (Dan Stoica, Noul Cinema nr. 3/1990).

"Esenţa unui sistem ai cărui servitori devin comanditarii unei crime"

"Filmul lui Pintile conţine, într-un aparent fapt divers, esenţa unui sistem ai cărui servitori, din exces de zel şi sub pretextul unui film educativ, devin comanditarii unei crime, confirmând monstruozitatea sistemului pe care îl slujesc." (Thomas Ciulei, Dilema veche 3-9 iulie 2008)

"Reconstituirea mi-a arătat pentru prima dată pe ecran cine suntem şi, pe undeva, în ce fel — cum spunea Desmond Morris — ne petrecem o bună parte din timp examinându-ne mobilurile superioare şi tot atâta timp ignorându-ni-le în mod studiat pe cele fundamentale." (Cristi Puiu, Dilema veche 3-9 iulie 2008).

Fotografii din timpul filmărilor pentru filmul "Reconstituirea"