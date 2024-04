FNGCIMM invită instituțiile financiare să participe în cadrul Programului guvernamental IMM PLUS

FNGCIMM transmite sistemului bancar românesc invitația de a se alătura Programului IMM PLUS, după ce Comisia Europeană a aprobat la solicitarea României, în baza Cadrului temporar de criză și tranziție. o schemă de ajutor de stat în valoare de 2,5 miliarde EUR, pentru susținerea IMM-urilor, în contextul provocărilor generate de conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Programul IMM PLUS va rămâne deschis până la 30 iunie 2024, iar solicitările de garantare se pot acorda, in functie de codul CAEN pe care se solicita finanțarea, pe una dintre componentele programului, respectiv IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS și CONSTRUCT PLUS, administrate de către FNGCIMM, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Cererile de înscriere ale finanțatorilor se vor transmite FNGCIMM până la data de 02.05.2024, ora 00.00, cu solicitarea de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor ce vor fi acordate în anul 2024 în cadrul fiecărei componente a programului IMM PLUS.

Pentru a asigura un sprijin echitabil și eficient pentru întreprinderile din diverse sectoare, FNGCIMM va distribui plafonul total de garantare, în valoare totală de 7.992.370.000 lei în vederea emiterii de garanții în cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS, în următoarea structură: pentru IMM ROMANIA PLUS va fi alocat un plafon de 5.892.370.000 lei, pentru componenta AGRO PLUS plafonul disponibil va fi de 100.000.000 lei, pentru IMM PROD PLUS sunt disponibili 1.000.000.000 lei, iar pentru CONSTRUCT PLUS plafonul alocat va fi de 1.000.000.000 lei, din care 900.000.000 lei pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţii, iar 100.000.000 lei pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrative – teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din domeniul construcțiilor.

Precizăm că pentru alocarea plafonelor mai sus menționate în favoarea finanțatorilor participanți în program, FNGCIMM va aloca pro-rata plafonul de garantare, în baza solicitărilor formulate, iar în cazul în care valoarea totală a solicitărilor transmise de finanțatori va depăși limitele totale alocate, se vor efectua ajustări pro-rata ale plafoanelor solicitate în vederea încadrării în plafoanele totale aprobate.

Plafoanele alocate, se vor putea utiliza prin transmiterea de solicitari de garantare până la data de 21.06.2024, ora 23:59, după care aplicația programului IMM PLUS va fi închisă și nu vor mai fi primite noi solicitări.

FNGCIMM încurajează băncile să se implice activ pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor alocate în vederea susținerii și redresării economice a sectorului antreprenorial din România. Prin participarea în Programul IMM PLUS, băncile au oportunitatea de a susține întreprinderile mici și mijlocii prin oferirea de finanțări în condiții avantajoase, cu de garanții de stat.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii -FNGCIMM SA-IFN- este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM detine o pozitie importanta în conducerea Asociatiei Europene a Institutiilor de Garantare- AECM prin alegerea directorului general, Dumitru Nancu ca vicepreședinte al asociației.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

