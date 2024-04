Flacăra olimpică, aprinsă în Olympia. Torța va fi plimbată prin Grecia, timp de 11 zile

Flacăra olimpică a fost aprinsă marți, în vechiul sit Olympia (Grecia), cu 101 zile înaintea deschiderii oficiale a Jocurilor Olimpice de la Paris, jocuri care marchează centenarul Olimpiadei Paris 1924.

Flacăra a fost aprinsă de marea preoteasă care, în fața ruinelor templului Hera, i-a cerut ajutorul lui Apollo, zeul Soarelui, pentru a-și aprinde torța cu ajutorul razelor soarelui prinse într-o oglindă parabolică.

Marea preoteasă, însoțită de preotese și de Kouroi, reprezentați de un grup de tineri dansatori greci, au interpretat o coregrafie inspirată din antichitate.

Apoi, flacăra olimpică a fost așezată într-o urnă și adusă pe stadionul antic de Hestiada (preoteasa păstrătoare a focului), unde a fost înmânată de către marea preoteasă primului purtător al torței, împreună cu o ramură de măslin - un simbol universal al păcii, notează site-ul oficial.

