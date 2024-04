'Explozii puternice' în provincia Isfahan din centrul Iranului - Reuters / Video

Update 4

Nu a avut loc niciun atac străin asupra orașelor iraniene, inclusiv Isfahan, a declarat vineri o „sursă informată” pentru Press TV din Iran, în contextul în care sistemele de apărare aeriană din Isfahan au fost activate pentru a intercepta drone suspecte, transmite Reuters.

Iranul a ridicat restricțiile de zbor în mai multe aeroporturi, transmite Reuters.

Nu au fost cauzate daune, a declarat vineri un comandant superior al armatei iraniene, Siavosh Mihandoust, potrivit televiziunii de stat, adăugând că zgomotul auzit în Isfahan a fost din cauza sistemelor de apărare aeriană care au vizat un „obiect suspect”.

Un oficial iranian a relatat, pentru Reuters, faptul că exploziile auzite în Isfahan a fost rezultatul activării sistemului de apărare antiaeriană a Iranului pentru a intercepta drone suspecte.

Conform sursei citate, nu a fost un atac cu rachete.

Atacuri au avut loc și în regiunea Soueida din sudul Siriei, în dimineața zilei de vineri, a declarat pentru AFP un activist de la un site de ştiri online, Suwayda 24, în timp ce au apărut informaţii despre trei explozii în Iran, transmite AFP.

'Au fost lovituri asupra poziţiei unui radar al armatei siriene în vestul provinciei Soueida', a zis Rayan Maarouf, fără a indica originea atacurilor.

Iranul a raportat 'explozii puternice' în provincia Isfahan (centru). Oficialii americani au spus că Israelul a efectuat operațiuni militare contra Iranului, dar nu le-au descris. Israelul a efectuat o lovitură în interiorul Iranului, vineri, 19 aprilie, a declarat un oficial american pentru CNN. Israelul nu a confirmat această informație.

Televiziunea de stat iraniană a raportat vineri dimineaţa 'explozii puternice' în provincia Isfahan, indicând că nu sunt cunoscute cauzele.

