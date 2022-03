Experiment curios: Muzica influențează gustul și aroma brânzei. Hip-hop are cel mai puternic efect

Pe lângă fermenţi, cheag şi lapte, maeștrii brânzeturilor au un nou ingredient pe care-l pot folosi la producerea celor mai bune produse: muzica. Da, aţi auzit bine! Muzica poate îmbunătăţi calitatea produselor lactate, în special a brânzei. Potrivit unui experiment bizar realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea din Berna, Elveția, o sesiune de hip-hop ar conferi acestui produs un gust mai consistent, o aromă mai accentuată și un miros mai puternic.

Oamenii de știință au separat zece tipuri de brânzeturi Emmental de 10 kilograme în cutii de lemn pentru a testa impactul muzicii asupra aromei și gustului. Au dat apoi drumul la muzică şi au rulat, alternativ, diferite genuri şi stiluri muzicale timp de 24 de ore, fără întrerupere. Unele brânzeturi au „ascultat” albumul „We Got it From Here” al grupului hip-hop A Tribe Called Quest, altele au primit melodia piesei „Flautul fermecat” a lui Mozart, iar altele „Starway to Heaven” a lui Led Zeppelin, în vreme ce un alt eșantion a fost expus la unde de frecvență joasă, medie și înaltă. În fine, un ultim grup de brânzeturi a fost lăsat în liniște deplină, citează cei de la incredibilia.ro. În loc de difuzoare, cercetătorii au folosit mini-transmițătoare pentru a direcţiona energia sonoră în fiecare calup de brânză.

Ritmurile de hip hop dau brânzei o aromă mai fructată

O echipă de gastronomi a degustat apoi cele zece brânzeturi și s-au pronunţat cu privire la mirosul, gustul și textura brânzeturilor „Diferențele sunt clare”, spune Benjamin Luzuy, un bucătar cunoscut la televiziunea elvețiană și membru al echipei de experți responsabili de verdict. Potrivit bucătarului, notele muzicale au îmbunătățit gustul și mirosul, dând brânzeturilor o aromă mai fructată. Cea mai favorizată, în opinia membrilor juriului, a fost cea care a fost supusă ritmurilor agresive de hip-hop.

Wampfler, conducătorul studiului din Elveţia, e fericit că brânza hip-hop a avut recenzii atât de entuziaste. Asocierea acestui produs cu genuri muzicale ar putea stârni interesul tinerei generaţii. "Mulţi tineri nu s-au gândit niciodată mai bine la Emmentaler, la brânză tare, nepasteurizată, şi produse de acest gen. Din acest motiv, etichete ca „Emmentaler hip-hop” sau „Emmentaler techno” ar putea avea mare succes în rândul lor. Un laborator verifică acum dacă există diferenţe cuantificabile între diferitele tipuri de brânză." Adrian Mäder, unul din membrii juriului, a mărturisit: "Mi s-a părut că brânza „tratată” cu muzică rock a avut gustul cel mai bun. Probabil pentru că a avut gustul cel mai penetrant - cu aromă de rock'n roll."

