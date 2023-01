Experiența lui Manole (PSD) cu fiul său care a avut Covid-19: Avea doar patru luni când s-a întâmplat

„Joi o să primim cifrele pentru săptămâna care a trecut și atunci bineînțeles că o să avem în vedere scenariul care rezultă din prelucrarea acestor cifre. În cazul unei epidemii de gripă masca o să fie obligatorie doar în unitățile spitalicești. E foarte clar, însă, că evitarea aglomerației și utilizarea măștii, mai ales de către persoanele aflate la risc atunci când intră în zone aglomerate este recomandată”, a declarat, ieri, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

În urma acestor afirmații, o parte considerabilă dintre români s-a panicat, amintindu-și conspirațiile care circulau în perioada de vârf a contagiunii cu virusul Sars-CoV-2, deși gripa de acum nu are legătură cu virusul care circula în pandemie.

Cu toate acestea, Florin Manole, preşedintele PSD Sector 1, a îndemnat populația la calm și rațiune, oferind drept exemplu un moment greu, prin care a trecut alături de copilul său, care s-a îmbolnăvit anul trecut de Covid.

Manole: În momentele limită, oamenii înțeleg că, în realitate, medicina e făcută de medici, nu de nu știu ce teorii

„Totul s-a întâmplat în august 2022, fiul meu avea 4 luni și ceva, o vârstă foarte mică. A făcut Covid, s-a manifestat cu febră și toate simptomele cunoscute, doar că aia nu e o vârstă la care părinții să încerce să gestioneze de acasă și cu propriile instrumente o astfel de boală. Din cauza febrei mari, evident că am ajuns la un spital de stat, unde s-a recomandat internarea.

Ce cred eu, în general, pe spețe de genul acesta, este că toate teoriile conspirației despre doctorii care au nu știu ce interese sau despre spitalele care au nu știu ce interese în a promova un anumit discurs despre Covid sau despre alte boli nu stau în picioare. Am experimentat asta pe propria piele. Până la urmă trăiești foarte personal ceea ce trăiește un copil atât de mic. Fără medici nu poți să treci peste așa ceva și fără să asculți sfatul medicului nu ai cum să gestionezi situația. În momentele limită, oamenii înțeleg că, în realitate, medicina e făcută de medici, nu de nu știu ce teorii sau de leacuri băbești, ori de alte chestiuni.

Cu toate acestea, am percepția personală că, în 2022, au fost mari diferențe în modul în care oamenii se raportau la tema Covidului. Eu am prins, alături de fiul meu, ultimul val, care dacă vă uitați în presa vremii era denumit valul copiilor. În contextul acesta, cred că am prins o perioadă cu un nivel de îngrijorare publică mai mică. Tema nu mai era chiar atât de revoltătoare pentru unii în 2022, spre sfârșit.

Experiența mea din spital a fost una bună, adică oamenii și-au făcut treaba, lucrurile s-au finalizat cu bine, deci n-am avut niciun motiv de reproș, de nemulțumire. Am fost la un spital de stat, oricum spitalele private nu tratau cazurile de Covid”, a povestit Florin Manole, pentru DC News.

