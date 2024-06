”Eram foarte rudimentară”. Marina Almășan, despre rivalitatea cu Andreea Marin: Cum să nu se stârnească în tine o mică revoltă?

Marina Almășan a făcut mărturisiri legate de rivalitatea cu Andreea Marin, cunoscută ca ”Zâna Surprizelor”, prezentatoarea emisiunii de succes de la televiziunea publică, ”Surprize, Surprize”, despre care se spune că ar fi copiat-o în câteva situații, precum cea de a avea un co-prezentator.

”Ea nu m-a copiat, fiindcă formatul era unul străin. Știu că de regulă invitații se feresc să spună lucruri care deranjează. Eu am să spun că da, am invidiat-o, dar am invidiat-o cumva profesional și fără ură feminină. Sigur că mi-ar fi plăcut și mie sa am 2 metri, să am picioare lungi, să stea rochiile pe mine așa cum stăteau pe Andreea Marin.

Eu am ajuns dintr-un Institut de Cercetări, am ajuns pe platourile televiziunii, eram foarte rudimentară în aparițiile mele, dar nu neapărat de asta mă uitam mai strâmb către colega mea, pe care o prețuiesc și o iubesc și suntem bune amice. Dar mă deranja că pentru o ediție a emisiunii ei, Televiziunea Română dădea 37.000 de euro, pe o ediție, iar pentru emisiunile mele, zero.

Și cum să nu se stârnească în tine o mică revoltă? Nu, nu era neapărat invidie, era o mică revoltă. Și nu la adresa Andreei Marin. Ea era nevinovată, era foarte bine acolo unde era, frumoasă, deșteaptă, strălucitoare, exact așa cum îi trebuie unui show de sâmbătă seară”, a mărturisit Marina Almășan în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, adăugând că emisiunea sa era ”la prânz”.

Presiunea ratingului în televiziune

”Am început să mă resemnez. Înainte îmi creștea temperatura, făceam urticarie și îmi venea să sar pe geam în momentul în care se afișau ratingurile, a doua zi după emisiune, în ultimii ani.

Acum mi-am dat seama că din nefericire nu mai poate fi considerat un barometru acest rating, televiziunile comerciale au luat un avans foarte mare față de televiziunea publică, motivele sunt multe, nu cred că este acum momentul să le discutăm, dar îmi place să cred, după fiecare emisiune, că mi-am făcut treaba bine.

Și deja cifrele, chiar dacă sunt mici și mă supără, mă supără în primul rând faptul că produsul nostru nu ajunge la oameni, că noi pentru asta, de fapt, luptăm.

Mă doare, dar deja nu mai am speranțe și mă gândesc că ăia, puțin, câți se uită, măcar sunt mulțumiți că nu văd lucruri triviale, că nu văd lucruri de calitate îndoielnică, se simte munca dn spatele camerelor și până la urmă am sentimentul datoriei împlinite, chiar dacă mai departe nu mai este vina mea că nu ajunge acolo unde trebuie produsul”, a mai spus Marina Almășan.

Întrebată care a fost momentul în care ”presiunea ratingului” nu a mai contat, realizatoarea de la TVR a afirmat că deși nu își poate da seama cu exactitate, acesta a fost ”în urmă cu câțiva ani”.

Citește și: Marina Almășan, plângere penală pentru hărțuire la locul de muncă și abuz în serviciu. Toate detaliile, într-un interviu pentru Spectacola.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News