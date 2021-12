EMA a autorizat vaccinul anti-COVID al Novavax

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania americană Novavax, care utilizează o tehnologie considerată clasică în raport cu cele aflate la baza serurilor deja aprobate în Uniunea Europeană, un detaliu care ar putea să reducă scepticismul în rândul persoanelor nevaccinate, informează Agerpres, citând AFP.



Serul dezvoltat de compania americană Novavax devine astfel "cel de-al cincilea vaccin recomandat în UE pentru a preveni COVID-19 în rândul persoanelor de peste 18 ani", a anunţat EMA într-un comunicat.

Experienţa unei voluntare la studiile clinice pentru vaccinul Novavax: M-am simţit ultima fraieră. Am leşinat

Silvia Câmpeanu a participat la studiile pentru vaccinul Novavax. Povestea ei a fost distribuită pe pagina RoVaccinare.

”Ieri a fost ultima mea zi ca voluntar în cadrul studiului Novavax. Am testat un nou vaccin anti-Covid, am primit două doze de vaccin și doua de placebo, în momente diferite și mi s-a recoltat sânge pentru analize cam o dată la 6 săptămâni. Am încheiat un an și 2 luni de voluntariat dedicat memoriei tatălui meu, răpus de Covid. Un an și-un pic, incredibil, plin de emoții, și vreau să împărtășesc cu voi câteva momente importante pentru mine în cadrul studiului.

Cel mai important lucru pe care vreau să vi-l povestesc este efectul placebo. Nu am crezut niciodată cât de mare este puterea gândurilor noastre. Cât de mult convingerile noastre ne pot afecta fizic. Cred că până să nu o pățesc chiar eu, placebo îmi suna ușor superficial.

Primele doze de ser le-am primit anul trecut în noiembrie. Am fost atât de convinsă că am primit vaccinul, încât la câteva ore după administrare, a început meniul efectelor adverse: febră, vărsături, dureri musculare, leșin, erupții cutanate, palpitații, tuse, dificultăți de respirație. Noaptea am avut frisoane, dimineața am mai tras o tură de leșin în baie. Câteva zile am tușit încontinuu. Am fost, evident, testată, consultată, reconsultată de medici. După a doua doză, scenariul s-a repetat.", a povestit aceasta. Citește mai mult AICI.

