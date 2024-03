Elevă din Germania, scoasă cu forța din școală pentru că susține AfD și își descrie țara ca patrie / foto

Liderul AfD, Alice Weidel, și-a exprimat dezacordul față de „cazul din Mecklenburg-Pomerania de Vest, care arată metodologia cu care elita politică ia măsuri împotriva celor care gândesc diferit”, scrie Junge Freiheit.

E vorba despre o elevă care a postat pe TikTok o imagine care descria Germania ca fiind „acasă“, nu doar un loc pe harta lumii. De asemenea, ea a postat o imagine în care apăreau doi ștrumfi și care preciza că aceștia și Germania au ceva în comun: Au culoarea albastră! Aluzia era un sprijin evident pentru partidul de dreapta Alternativa pentru Germania.

Incidentul în care eleva a fost scoasă din școală de Poliție a avut loc pe 27 februarie la liceul Richard Wossidlo din Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Pomerania de Vest. Potrivit mamei tinerei, Loretta B. a fost suspectată că a răspândit „conținut neconstituțional pe rețelele de socializare”.

„Pe lângă eleva însăși, toți elevii, nu doar de la liceul afectat din Ribnitz-Damgarten, sunt ținta controlului statului. Aproape niciun elev nu va îndrăzni să-și exprime liber opiniile pe o rețea de socializare în viitor”, a zis Weidel, avertizând că „cei care descriu Germania ca patrie” sunt acum „în atenția așa-zișilor protectori ai democrației”.

Purtătorul de cuvânt de stat al AfD din Mecklenburg-Pomerania de Vest, Leif-Erik Holm, a și-a exprimat și el opinia pe acest subiect.

„În loc să ne educăm elevii să devină cetățeni responsabili și cu gânduri libere, se încearcă să se dea exemple: oricine se abate de la părerea uniformă stânga-verde este un criminal de gândire și va fi tratat ca atare.”

„Autoritatea școlară Greifswald, Ministerul Educației și, de asemenea, Ministerul de Interne trebuie să clarifice problema cât mai repede posibil.”, a mai zis Holm.

El a mulțumit familiei pentru respingerea acțiunilor inacceptabile ale conducerii școlii și ale poliției.

„Libertatea este cel mai mare atu al nostru, trebuie să o protejăm.”, a completat Holm.

Între timp, vicepreședintele grupului parlamentar AfD, Beatrix von Storch, a depus o plângere penală împotriva directorului școlii „pentru falsă suspiciune, constrângere și orice alte posibile infracțiuni”, după cum se arată într-un document obținut de Junge Freiheit.

Nach dem Fall #Loretta B.: Bekämpft die Messergewalt an Schulen, nicht die #Meinungsfreiheit!



„Es ist unglaublich, was meiner Tochter hier angetan wurde!“, sagt Anett B. in einem Interview. Die Mutter der 16-jährigen Loretta ist fassungslos über das, was sich am… pic.twitter.com/GBBcQ84aEr