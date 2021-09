Elena Merișoreanu, mărturii de pe patul de spital, după ce a fost internată cu COVID. "E PLIN aici. Am văzut foarte mulți tineri bolnavi"

Elena Merișoreanu a fost internată în spital după ce s-a infectat cu Sars-Cov-2. Artista a vorbit despre starea ei de sănătate, dar și despre efortul uriaș pe care îl depun medicii pentru a salva zeci de pacienți infectați. Elena Merișoreanu este vaccinată cu ambele doze de ser, iar din acest motiv a făcut o formă ușoară a bolii.

" Am avut simptomele astea de vreo 5 zile. Tușeam, respiram greu, am răcit, dar alaltăieri pe seară nu am mai simțit gustul mâncării. Ieri am chemat salvarea. Am venit aici, la Matei Bals, unde am întâlnit oameni minunați. Ce m-a impresionat foarte mult aseară când stăteam la camera de gardă a fost că am văzut foarte mulți tineri bolnavi. Nu e de joacă cu această boală pentru că este foarte gravă. Eu am avut noroc pentru că am venit din timp, am făcut perfuzii. Lucrurile merg bine, dar trebuie să stau sub supravegherea medicilor.

Sunt foarte mulți tineri. Vin salvările una după alta. Muncesc oamenii ăștia non-stop. Nici nu știu cum pot să reziste la capacitatea asta de muncă, atâta lume bolnavă. Eu, care mi-am făcut și rapelul, sunt o persoană care respectă măsurile și uite că na, l-am luat și eu. Iată-mă în spital acum. Ce-i drept am făcut o formă destul de ușoară eu. Am chemat aseară ambulanța pentru că... n-am făcut temperatură, dar am avut un pic de amețeală și ce m-a speriat e că nu mai aveam nici miros, nici gust la mâncare, nu mai avem poftă de mâncare. Am venit aici, sunt în salon, sunt foarte bine tratată și le mulțumesc din suflet medicilor. E plin aici. Aseară înaintea mea erau vreo șase salvări. Vă dați seama că fiecare aștepta să meargă la camera de gardă să fie evaluat. Sunt foarte operativi. Imediat te ia, te duce, îți face tomograf, analize, sângele. Eu am ieșit pozitivă, așa că asta e... Și nepoțelele mele au avut COVID acum câteva luni.", a declarat Elena Merișoreanu la România TV.

Și Loredana Groza a fost luată cu ambulanța

Nici Loredana Groza nu pare să fie în cea mai bună formă. Artista a fost luată cu ambulanţa, dar starea ei nu pare să fie una foarte gravă din moment ce a găsit puterea să-şi anunţe fanii, postând, pe reţelele sociale, o poză din ambulanţă.

Loredana Groza nu a dat explicaţii referitoare la motivul pentru care a fost necesară intervenţia ambulanţei. Singurul comentariu la poză a fost: „Feeling better. Thank you for all your care and support. All my love & gratitude x“. Mesajele la postare au curs. Internauţii i-au urat însănătoşire grabnică şi au pus întrebări referitoare la motivul care au adus-o în această stare, dar, deocamdată, artista nu a dat şi alte detalii, scrie România TV. Vezi fotografia AICI.