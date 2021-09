Loredana Groza a fost luată cu ambulanța. Mesaj de lângă medici / FOTO

Loredana Groza nu pare să fie în cea mai bună formă. Artista a fost luată cu ambulanţa, dar starea ei nu pare să fie una foarte gravă din moment ce a găsit puterea să-şi anunţe fanii, postând, pe reţelele sociale, o poză din ambulanţă.

Loredana Groza nu a dat explicaţii referitoare la motivul pentru care a fost necesară intervenţia ambulanţei. Singurul comentariu la poză a fost: „Feeling better. Thank you for all your care and support. All my love & gratitude x“.

Mesajele la postare au curs. Internauţii i-au urat însănătoşire grabnică şi au pus întrebări referitoare la motivul care au adus-o în această stare, dar, deocamdată, artista nu a dat şi alte detalii, scrie România TV.

Loredana, de la Biserică la poze goală în cadă. Imaginile care le-au pus capac fanilor: Mă bufnește râsul! / Ai grijă, mamaie

Loredana Groza nu încetează să-și uimească fanii. Ipostazele de necrezut pe care le-a postat în ultimele două zile.

La 51 de ani, Loredana Groza este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar în ultimii ani a fost des criticată și acuzată că ar fi apelat la operațiile estetice, însă de-a lungul timpului, a negat aceste informații.

Mai mult, în ultima vreme artista a renunțat la părerile celor din jur și a ajuns să se afișeze în tot felul de ipostaze, care mai de care mai provocatoare, multe duse la extrem, lucru care i-a revoltat pe fanii ei care se arată complet dezamăgiți de ea.

Noua fotografie pe care Loredana Groza a publicat-o pe pagina sa de Instagram a pus capac și a ridicat tot Internetul în aer. Vedeta a publicat o fotografie îndrăzneață, în timp ce stă, goală, în cada plină de spumă și și-a provocat fanii să-i lase comentarii.

Loredana Groza, videoclip la Biserică. Val de reacții

Ei bine, cu toate acestea, cele două fotografii de infarct vin la scurt timp după ce vedeta a publicat tot pe rețelele de socializare un videoclip cu ea la Biserică, într-un moment în care se roagă, ipostază pe care fanii ei cu siguranță nu au mai văzut-o și care intră în concordanță cu aparițiile ei din ultima perioadă (citește mai mult AICI).