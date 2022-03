„El profețea începutul unei ere fără războaie, dar…” Daniel Cristea-Enache reamintește

Sâmbătă, 5 martie, în cadrul emisiunii De Ce Citim, dedicată războiului reflectat în literatură, criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit despre prognoza greșită făcută de sociologul și politologul american Francis Fukuyama, autorul cărții Sfârșitul istoriei și ultimul Om (The End of History and the Last Man) în care profețea începutul unei ere fără războaie.