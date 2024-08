”E foarte greu să stai cu propriile umbre”. Psihoterapeut, despre divorț: Nu există varianta asta

”Într-o societate sănătoasă, cu niște repere sănătoase, ar fi de preferat ca înainte de a semna actele de divorț ar fi ca foștii parteneri să proceseze, singuri sau însoțiți de specialiști, încheierea relației.

Orice relație are un început, un cuprins și o încheiere. În momentul în care integrăm ceea ce s-a întâmplat, în momentul în care ne luăm ce a fost bun, hrănitor și valoros, ce nu a funcționat pentru noi, în momentul în care ne uităm la care a fost partea noastră de suferință în propriul scenariu de viață, în momentul în care descărcăm toate emoțiile într-un cadru sigur, furia, tristețea, emoții absolut normale în urma unei situații de viață, avem șansa să descărcăm ca un catharsis și putem să încheiem cu totul relația.

Sunt persoane care au încheia comportamental relația, dar emoțional nu au ieșit de acolo. Poate am întâlnit, măcar un exemplu în viață, al unor oameni care s-au despărțit de ceva vreme, dar ei mai au ceva de împărțit. Sau poate să fie și invers, au încheiat emoțional, dar nu comportamental.

În momentul în care facem acești pași, însoțiți de specialiști sau singuri, nu ajungem la repercursiunii atât de grave”, a explicat psihologul și psihoterapeutul integrativ Sandra Trupină în cadrul emisiunii Ultrapsihologie de la DC News și DC News TV

Trupină: E foarte greu să stai cu propriile umbre

Întrebată ce se poate face cu acele persoane care înainte de divorț se certau frecvent, uneori chiar violent, psihoterapeutul Sandra Trupină a subliniat că acest conflict este ”cel care slăbește sistemul imunitar și se poate ajunge în tot felul de situații dureroase. (...) De preferat este să invităm celălalt partener într-u cadru securizant, la cabinet.

Nu toate cuplurile care vin la terapie să rămână împreună, rămân împreună, cum nu toate cuplurile care pășesc pragul și vin se se despartă, se despart. Pentru că atunci când se face această procesare se și face lumină. Întrebarea mea când trăiesc un eveniment nu este: De ce trăiesc asta? Întrebarea mea, ar fi de preferat, firească: Ce am eu de învățat din asta? Eu cum am participat la asta?

E foarte greu să stai cu propriile umbre. E mult mai simplu să văd ce nu a făcut celălalt decât să mă uit și la mine. Spun doar că împreună am construit ceva, fie valoros, fie o dinamică disfuncțională. Nu poate să fie de vină un singur partener, nu există varianta asta”, a mai spus Sandra Trupină.

Mai mult decât atât, pentru a-și susține afirmația legată de cei care merg să divorțeze, dar nu o mai fac, psihoterapeutul a precizat că ”relațiile care se pot repara, este foarte clar că au fost amândoi implicați. Pentru că dacă doar are această intenție sau își mobilizează resursele și celălalt nu, este clar că nu avem cum să avem același rezultat. Era o expresie că iarba e mai verde la vecini. Nu, e mai verde acolo unde este udată. (...) Condiția umană vine cu aceste dureri, care aș spune că atunci când am fost îngropați, de fapt am fost plantați. Iar în urma unui divorț putem să ne descoperim resurse noi, putem să plecăm cu lecția învățată”, a mai spus psihoterapeutul.

Sandra Trupină: Dacă nu mi-am luat și lecția, o să perpetuez aceeași greșeală

Totodată, Sandra Trupină a explicat de ce este necesar ca discuția dintre cei doi parteneri să aibă loc într-un cadru securizat, cu atât mai mult dacă între aceștia există o atmosferă conflictuală.

”Eu pot să închei relația, însă dacă nu mi-am luat și lecția, o să perpetuez aceeași greșeală.

La psihoterapia integrativă spunem că de preferat nu este să schimbăm partenerul, ci să lucrăm la noi înșine, la rănile interioare. Sunt situații în care ar trebui să mă întreb: Ce parte din mine generează un astfel de partener”, a mai spus Sandra Trupină.

