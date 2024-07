După ce a răbufnit în direct și l-a ”aplaudat” pe Grindeanu, Ciolacu i-a spus lui Ciutacu bancul cu iepurașul. ”Hai, dom'le, să nu mai fim cârcotași!”

Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent în emisiunea "Punctul culminant" unde a vorbit cu Victor Ciutacu despre măsurile pe care le-a implementat recent pe zona taxelor și impozitelor, e-Factura și toate celelalte noi reglementări care țin de contabilitate și evidența datelor în firme și care, aparent, nemulțumesc pe foarte mulți. În acest sens, Marcel Ciolacu a avut un discurs destul de stringent și a venit cu exemplul ministrului Grindeanu.

”Nu pot să fiu neputincios, nu-mi cereți să fiu comod pentru că e an electoral! Că nu o fac și n-am s-o fac. Încerc să fac bine. Nu pot să vreau, în clubul select al țărilor dezvoltate, ca să am un trai mai bun, să am spitale, să am autostrăzi, să dezvolt țara mea și eu să rămân empiric ca pe vremurile cu caietul și cu controalele, după cum îmi trece mie prin cap? Nu se mai întâmplă decât în Rusia! Niciunde în Europa nu se mai întâmplă. Suntem membri ai UE. De 33 de ani trăim într-o neputință. Stăm așa cu mâinile și venim ca babele și găsim scuze... dom'le, de ce nu s-a putut? Aoleu, mamă...

Nu pot, domnu' Ciutacu! Dați-mă afară! Votați altfel și am rezolvat problema! Dar ca să văd un sistem opac la orice schimbare cum rămâne învechit, anchilozat și corupt eu n-am să accept! Am deranjat. V-a deranjat sistemul. Da, dom'le, aveți dreptate! Lucrăm la acordul fin și facem ca sistemul să fie mai corect.

Victor Ciutacu a intervenit: Să vă spun eu unde nu sunteți corecți, domnule Ciolacu! Pentru că dvs, prin povestea asta, generalizând-o, duceți totul în altă direcție.

Marcel Ciolacu: Cum generalizând? Nu s-a făcut nimic de 33 de ani! Dom'le, Sorin Grindeanu... l-au înjurat o lună... toate televiziunile... cu Valea Oltului. Bă, și-a asumat bărbătește! Băi, oameni buni, nu mai pot amâna! Mut fonduri europene, pierd bani! Vreau să vă spun bravo lui! Se duce din două în două zile la șantier! Se mișcă rapid! Despre ce vorbim? Veți vedea că vor termina mai devreme! Bravo lui! Vreți să vă fac o socoteală la costuri să vedeți că e mai ieftin?

Dom'le, avem în lucru 720 km de autostradă... cum să controlezi toate șantierele? Cum să vezi realitatea? Ca una-i realitatea din birou care ți se raportează și alta-i realitatea pe teren. Nu se mișcă lucrurile? Avem 58 de miliarde investiții în șapte luni! Închid anul cu peste 110 miliarde în investiții. Nu s-a întâmplat în istoria României așa ceva!

Victor Ciutacu: Dar avem deficit!

Marcel Ciolacu: Avem deficit... Știți cum sunteți acum? Ca-n bancul ăla cu lupul și cu iepurașul!

Știți bancul cu iepurașul?

Mergea lupul nervos prin pădure. Iepurașul stătea la umbra copacului.

Lupul îl întreabă:

Băi, iepurașule, ai țigări?

Băi, lupule, știe toată pădurea că eu nu fumez.

Cum? Nu ai țigări? - și-l ia la omor.

A doua zi îl întâlnește din nou. Adevărat, iepurașul cu ochiul vânăt...

Băi, iepurașule, ai țigări?

De care vrei, lupule? Cu filtru, fără filtru...

La care lupul: De ce n-ai șapcă, mă?

Așa faceți dvs. cu mine acum! Dom'le, lăsați țara să se dezvolte! Hai, dom'le, să nu mai fim cârcotași!

Victor Ciutacu: Ați început și dvs. să aveți aere de providențial! În țara asta timp de 33 de ani nu s-a făcut nimic și ar trebui în al 34-lea an să se facă! Vă dau o veste: țara asta a existat și înainte de Ciolacu și va exista și după Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Asta-mi doresc, să fie mai bine. Eu când am venit prima oară ca prim-ministru și am văzut cum stau cutiile cu hârtii am zis Doamne... Se termină! Lăsați-i să-și facă treaba!

