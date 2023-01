Dr. Monica Pop, despre boala lui Codrin Ștefănescu: Nu știu ce fel de cancer are dânsul, dar în orice caz nu așa trebuie privite lucrurile

Codrin Ștefănescu este grav bolnav. Prof. univ. dr Monica Pop critică decizia lui Codrin Ștefănescu de a se retrage din politică din cauza problemelor de sănătate pe care le are. România TV l-ar fi contactat pe Codrin Ștefănescu pentru a oferi mai multe detalii despre starea sa, dar acesta ar fi refuzat să vorbească despre acest subiect.

"Să știți că nu mi-a plăcut domnul Ștefănescu, mie mi s-a părut că este pesimist și nu este ok. Eu foarte optimistă nu am fost din start și nu am fost niciodată din acest punct de vedere, dar ești dator să faci tot ce se poate, că nu avem de ales. Face foarte rău domnul Ștefănescu dacă se retrage din munca lui. Nu trebuie. În afară de tratamentul medical oncologic, primul lucru important este să meargă la serviciu oricare din cei care sunt loviți de această boală. Să nu vorbească despre boală, să nu i se învârtă ceasul numai după ceasul acestei boli, deci nu trebuie vorbit despre asta, trebuia să meargă să lucreze. Să știți că lucrul este un tratament extrem de important, el nu îl deține la spital mai deloc.

Monica Pop: Boala aceasta este severă, dar curabilă și uneori vindecabilă

Eu cât am fost internată, și am fost, slavă Domnului, de atâtea ori, dar, în rest, după externare mergeam la lucru și mi se pare foarte important. Acesta este un sfat pe care i-l dau. Eu am crezut că dânsul este un optimist. Nici nu trebuie să vorbească despre asta, trebuie să se gândească că el trebuie să facă tot ceea ce este posibil ca să trăiască și să trăiască bine, în măsura în care se poate.

Într-adevăr, boala aceasta este severă, dar curabilă și uneori vindecabilă. Eu nu știu ce fel de cancer are dânsul, dar în orice caz nu așa trebuie privite lucrurile. Trebuia să vorbească cu dumneavoastră din moment ce a fost de acord să expună public boala sa și să știți un lucru, eu pentru oameni m-am hotărât să vorbesc pentru că știți că marea majoritate a oamenilor cunoscuți ascund astfel de povești și nu am înțeles, nu știu de ce", a spus Monica Pop la România TV.

Codrin Ștefănescu s-a retras din politică

"Dragi români, Din motive personale, dar mai ales din motive de sănătate, am decis să mă retrag o perioadă din viața politică. Medicii mi-au cerut și sunt nevoit să le dau ascultare. Proiectul #AliantaPentruPatrie, pe care l-am pornit împreună cu mulți dintre voi in urma cu 13 luni, își va continua misiunea de recuperare a României din mâinile trădătorilor și dușmanilor de neam, care prin minciună, hoție si vânzarea a tot intereselor străine, au pus stăpânire pe destinele și viețile noastre. Dragi patrioți, am predat azi, colegilor mei din APP, un partid al patrioților români, pregătit și organizat bine in teritoriu să între in lupta decisivă a recuperării României, a demnității, a dreptului nostru de a trăi liber in țara noastră!

Am convocat azi un CEx și un congres extraordinar, i-am rugat pe colegii mei să înțeleagă situația prin care trec, să-l susțină pe Liviu Pop - fost ministru al educației să preia conducerea partidului, să rămână uniți si hotărați pentru vremurile cumplite ce vor urma. Le mulțumesc colaboratorilor mei pentru toată susținerea si implicarea, pentru că au fost alături de mine in bătălia contra răului, le doresc mult succes si mult curaj in misiunea de a reda România românilor! Voi rămâne alături de ei si in timp ce voi purta o nouă luptă, aceea pentru propria-mi sănătate! Vă mulțumesc vouă, patrioți români, cei care m-ați motivat să construiesc Alianța Pentru Patrie! Vă iubesc! Aveți întregul meu respect!", a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News