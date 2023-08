Dr. Adrian Streinu Cercel: Toate persoanele născute înainte de 1990 ar trebui să se testeze de hepatita B, hepatita C și HIV

Potrivit unui studiu al Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", peste 60% dintre români nu s-au testat niciodată pentru hepatita B sau C. În plus, studiul "Cunoștințele, atitudinile și practicile populației generale cu privire la HIV/SIDA și hepatită B și C", arată că doar 17,7% dintre români au trecut printr-un screening pentru HIV. În acest context, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, Președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, susține alocarea unui fond special în vederea testării pentru hepatita B, C și HIV, scrie Avantaje.ro.

"Există în continuare un număr foarte mare de persoane care nu identifică în mod corect căile de transmitere a acestor boli, nu au o percepție corectă a riscului propriu de îmbolnăvire și tind să adopte atitudini nepotrivite față de persoanele infectate cu virusurile hepatice B/C sau HIV. De asemenea, faptul că mai mult de 80% dintre români nu s-au testat niciodată pentru HIV arată faptul că publicul general nu conștientizează importanța prevenției în cazul bolilor asimptomatice", a declarat dr. Adrian Streinu Cercel în cadrul unei conferințe organizate de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice.

Adrian Streinu Cercel: Toate persoanele născute înainte de 1990 ar trebui să se testeze de hepatita B, hepatita C și HIV

"Toate persoanele născute înainte de 1990 ar trebui să se testeze de hepatita B, hepatita C și HIV pentru că înainte de acest an nu existau seringi de unică folosință și cine a făcut injecții sau transfuzii ar fi putut fi infectat cu unul dintre aceste virusuri", a mai spus medical Adrian Streinu Cercel.

"Medicii de familie au posibilitatea să testeze pentru hepatita B și hepatita C și mi-aș dori ca acest lucru să fie făcut în mod susținut și ca fiecare medic de familie să își propună ca, într-un termen de doi ani, maxim trei ani de zile, toate persoanele de pe liste să fie testate. Pentru asta însă au și ei nevoie de un ajutor. Și ajutorul ar trebui să vină de la CNAS sau de la Ministerul Sănătății prin alocarea unui fond special pentru testarea pentru hepatita B, C și, nu în ultimul rând, și pentru HIV. Aceste trei virusuri au la îndemână terapii cât se poate de eficiente. Pentru virusul hepatitic C avem terapii care îndepărtează virusul din organism. Pentru virusul hepatitic B în ultima vreme s-a obținut vindecarea functională, ceea ce este un lucru deosebit de important. Pentru HIV avem modalitatea de a face pacientul nedetectabil și, ca atare, netransmisibil", a precizat Adrian Streinu-Cercel.

