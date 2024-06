Dosar penal după ce primarul unei comune din Maramureş a montat o cameră de supraveghere în secţia de votare

Poliţiştii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de violare a confidenţialităţii votului, după ce primarul unei comune din judeţul Maramureş a montat, sâmbătă dimineaţa, o cameră de supraveghere într-o secţie de votare.

"Un cetăţean dintr-o comună din judeţul Maramureş a sesizat faptul că, într-o secţie de votare, s-a montat o cameră audio-video. În urma deplasării echipajului de poliţie, s-a constatat că, în această dimineaţă, primarul din localitate şi un cetăţean au montat o cameră de supraveghere cu scopul de filma procesul electoral. În prezenţa organelor de poliţie, camera de supraveghere a fost demontată şi scoasă din incinta secţiei de votare. La acest moment, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de violare a confidenţialităţii votului, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal", a anunţat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, potrivit Agerpres.



Alte incidente înregistrate în cursul zile de sâmbătă:



*într-o comună din Călăraşi, primarul în funcţie a sesizat faptul că un candidat şi personaje din anturajul acestuia oferă sume de bani alegătorilor pentru a-i determina să-l voteze. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de corupere a alegătorilor;



*în judeţul Brăila, poliţiştii dintr-o localitate au fost sesizaţi prin 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că un cetăţean ar fi primit suma de 150 de lei de la un consilier al unui partid politic, cu scopul de a vota un anumit candidat. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de corupere a alegătorilor, iar suma de bani a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.



În total, în cursul zilei de sâmbătă, au fost sesizate 173 de incidente sau fapte interzise în context electoral, dintre care 34 nu s-au confirmat, iar 33 sunt în curs de verificare.



În urma acestor sesizări, au fost aplicare 70 de sancţiuni contravenţionale, respectiv 53 de avertismente şi 17 amenzi, în valoare de 21.300 de lei



De asemenea, au fost întocmite dosare penale cu privire la 31 de posibile infracţiuni.



"Din punct de vedere al faptelor sesizate, aproximativ 73% au vizat continuarea acţiunilor de promovare electorală după încheierea campaniei electorale, inclusiv prin publicarea de materiale pe reţele de socializare, iar 13% s-au referit la posibile infracţiuni de corupere a alegătorilor.

În cazul sesizărilor privind continuarea campaniei electorale, acolo unde în urma verificărilor s-a constatat că cele sesizate se confirmă, s-au aplicat imediat sancţiuni conform prevederilor legale", a precizat Monica Dajbog.

