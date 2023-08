Dorinel Munteanu, supărat pe arbitri după Sepsi - Oţelul, 1-1. "Nu îmi cer scuze în faţa lor, dar nu vreau să mai comentez nimic"

”Nu mă interesează arbitrajul, a fost un arbitraj perfect. Sunt o țintă pentru mulți arbitri, dar asta e situația, ce să facem.

A fost un joc cum mă așteptam, aprig, disputat, în care ambele echipe și-au dorit punctele. La prima vedere, pot fi mulțumit cu un punct, dar nu pot fi mulțumit de randamentul echipei, mai ales după schimbări. În loc să ținem echipa cât mai sus, am dat posibilitatea adversarului să vină în terenul nostru, să vină cu centrări, fără nicio presiune. În rest, fără falsă modestie, diferența nu s-a văzut. Rezultatul este echitabil.

Un jucător proaspăt care intră în teren ar trebui să aducă un plus, un echilibru. La echipa mea nu s-a văzut, la echipa adversă s-a văzut. Nu mă bazez pe 11 jucatori, mă bazez pe tot lotul și am nevoie de randamentul lor.

Fatai să joace pentru echipă și apoi să își dea cu părerea. Toți jucătorii să joace, pentru că sunt plătiți, trebuie să joace pentru echipă.

Și la jocul trecut am pus o întrebare dacă arbitrul e rudă cu o persoană și mi-a dat galben. Acum i-am zis team-managerului să nu mai vorbească cu ei și au zis că i-am luat la mișto. De ce să îi iau la mișto. Eu nu îmi cer scuze în fața lor, dar nu vreau să mai comentez nimic.

Sunt trei cartonașe galbene în patru meciuri, vin alte meciuri mai importante și sunt convins că... nu mai spun nimic. Dacă îi pun o simplă întrebare, nu l-am jignit, îi spun unui team-manager să nu mai stea de vorbă cu arbitrii și el zice că l-am luat la mișto. Cu ce l-am luat la mișto? Team-managerului meu i-am spus, nu lui.

Nu pot să fiu bucuros pentru nimic, pentru că meritam victoria. Avem mult de muncă, suntem o nou-promovată. Trei puncte sunt foarte puține pentru ceea ce îmi propun, pentru că aveam meciurile în mână. Cine se mulțumește cu puțin nu are loc în echipa mea”, a declarat Dorinel Munteanu, conform Digisport, la final de meci.

Liviu Ciobotariu: Responsabil sunt eu

”Sunt alte cauze, dar nu avem nicio scuză pentru jocul slab. Am putea invoca multe. Am spus înainte de joc, toți sunt titulari.

Unii au jucat mai mult, dar ceilalți ar fi trebuit să arate că merită să îmbrace tricoul acestei echipei. Am putea să mai spunem că acum trei zile am avut un rezultat euforic.

Poate ne-am gândit și la celălalt joc. Aceste lucruri nu ar trebui să existe. Este un punct pe care îl punem în clasament. Importat e să ne revenim fizic.

Se întâmplă. Și eu am făcut greșeli la rândul meu. Cine nu joacă, nu greșește. E o greșeală pe care ar fi trebuit să n-o facă (n.r. Ninaj la golul Oțelului).

Noi nu avem al patrulea fundaș central. Responsabil sunt eu. Vom avea o discuție cu jucătorii. Nu pot să dau vina pe un anume jucător.

(n.r. despre meciul cu Aktobe) Va fi un joc destul de greu. Nu am apucat să-i analizez. Am văzut niște imagini în fugă. Din seara asta voi începe analiza. Știu ce jucători au. Aș fi foarte mulțumit dacă am reuși să ne calificăm”, a spus Liviu Ciobotariu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News